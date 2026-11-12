Nuevas entradas y fecha para María Becerra en el Movistar Arena 2027: cuándo toca y dónde comprar

María Becerra sigue sumando fechas en el Movistar Arena en el marco de “Quimera tour”. La artista no para de agotar entradas y agrega nuevas funciones para la gente que quiere ir a verlo. Después de vender todo lo disponible para el 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 Y 27 de noviembre, se confirmaron shows para el 19 y 26 de noviembre y el 7 de febrero de 2027.

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Así, a su serie de shows llega este nuevo hito en su carrera demostrando el enorme nivel de convocatoria de María Becerra en una experiencia única donde sus seguidores vivirán una experiencia de primer nivel con el formato 360° y con una cercanía como nunca antes. Una experiencia realmente muy especial y entradas que ya están a la venta para los fanáticos.

Por dónde comprar entradas para María Becerra en el Movistar Arena

Las entradas se venden por movistararena.com.ar .

. Hay un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa.

Precios de las entradas para María Becerra en el Movistar Arena

Campo parado: $85.000

Platea baja: desde $120.000

Platea alta: desde $60.000

La historia artística y el presente de María Becerra

A lo largo de 2024, se consolidó como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana. En enero fue parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square, frente a más de 50 mil personas. En febrero fue convocada como jurado del Festival de Viña del Mar, donde también protagonizó el show de cierre del evento de habla hispana más relevante del continente.

En marzo hizo historia al convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, con dos funciones sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas. En abril, debutó en el escenario del Festival Coachella, invitada por J Balvin para interpretar su hit global ¿Qué Más Pues?. En mayo presentó Imán, y en octubre compartió Sexo Es La Moda junto a Yandel, además estrenó Agora.

La artista vive un gran presente.

Cerrando 2024, sorprendió con su versión bilingüe de Jingle Bell Rock, una adaptación oficial en la que sumó su voz a la histórica grabación de Bobby Helms, incorporando nuevos versos en español.

Ya en marzo de 2025, lanzó Tatú, una balada romántica grabada en vivo ante 500 mil personas durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. En mayo presentó Ramen Para Dos, una balada R&B junto a Paulo Londra, donde introdujo por primera vez a Shanina, uno de los alter egos que forman parte del universo conceptual de su próximo álbum. En julio estrenó Infinitos como el mar, la continuación visual de esa historia.