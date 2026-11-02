Nuevas entradas para Airbag en River 2026: precios y fechas de cuándo toca

La banda de rock argentino: Airbag, conformada por los hermanos Sardelli, confirmó su esperado y rotundo regreso al Estadio Más Monumental para cerrar un año inolvidable el próximo viernes 11 de diciembre. Tras tener que reprogramar su show previsto inicialmente para el mes de octubre, el grupo coronará una etapa consagratoria en el escenario deportivo y musical más grande de Argentina.

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Entradas para Airbag en River

Para todos los fanáticos que deseen ser parte de este acontecimiento histórico, la preventa exclusiva impulsada con tarjetas BBVA se llevará a cabo el lunes 02 de noviembre a partir de las 14 hs, ofreciendo además el gran beneficio de abonar en seis cuotas sin interés. Por su parte, la venta general de localidades se habilitará formalmente el martes 03 de noviembre desde las 14 hs a través de la plataforma oficial All Access, aceptando todos los medios de pago disponibles y manteniendo la posibilidad de disfrutar de seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

El Estadio River Plate, reconocido como el recinto más grande de Argentina para la realización de eventos musicales masivos, cuenta con una capacidad estimada que supera los 85.000 espectadores. En esta oportunidad, la banda promete una puesta en escena imponente y monumental a la altura de su actual escala artística, combinando fuego, máxima potencia sonora y una escenografía vanguardista que acompañará una noche inolvidable dedicada a repasar sus más grandes himnos y los nuevos adelantos musicales.

Airbag en River el 11 de diciembre. (Crédito de imagen: All Acces)

Una trayectoria enorme para Airbag

El presente artístico de Airbag traspasa con fuerza las fronteras nacionales. Con esta nueva confirmación en el Monumental, el trío alcanza la impresionante cifra récord de diez estadios colmados en la Ciudad de Buenos Aires en apenas un año y medio, consolidando cinco funciones multitudinarias en River y cuatro en Vélez.

Durante la temporada actual, la gira internacional titulada "El Club de la Pelea 2026" logró recorrer siete países y más de veinte conciertos con localidades totalmente agotadas en ciudades de Argentina, Chile, Paraguay, España, Uruguay y Perú, sumando además exitosas paradas en provincias como La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, un Estadio Central Córdoba en Rosario y el mítico Estadio de Belgrano en Córdoba ante más de 60.000 personas. Este fenómeno encuentra su respaldo en el éxito de su octavo álbum de estudio, El Club de la Pelea I, el cual logró superar la marca de los 300 millones de reproducciones digitales y posicionó canciones.