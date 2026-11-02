Cristina Kirchner adelantó que evalúa ser candidata a presidenta en 2027: "¿Por qué no?"

La ex jefa de Estado Cristina Kirchner adelantó que evalúa presentarse como candidata a presidenta cuando "recupere mis derechos políticos". En una entrevista con el Washington Post, su abogado Rafael Valim explicó que la estrategia legal es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuestione su condena y presione a la Justicia Argentina a revisar su juzgamiento.

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“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, afirmó Cristina Kirchner en referencia a su posible candidatura a presidenta. En caso de que la Argentina no respete la posible decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Valim expresó que prevee "una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino".

El comité de la ONU puede dictaminar si se violaron los derechos de un condenado, pero no puede revocar las decisiones de los tribunales nacionales. "Dada la tradición argentina en materia de derechos humanos y la apertura de su sistema jurídico a las decisiones internacionales en este ámbito, veo una posibilidad mucho mayor de cumplimiento, incluso en el caso de Cristina, a pesar de que se trata de un sistema que busca perseguirla”, sostuvo Valim.

En la entrevista, Cristina Kirchner además cuestionó al gobierno de Javier Milei por sus políticas contra las clases bajas. “Pero ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente", sostuvo en la primera entrevista con un medio internacional desde su sentencia el año pasado.

Cristina Kirchner además adelantó una derrota electoral de Donald Trump en los comicios legislativos. “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, sostuvo la ex senadora quien lleva 18 meses detenida.

En la entrevista comenta que lo que más le molesta de su detención es "no poder compartir sus pensamientos con amigos y aliados". Tiene permitido recibir visitas durante cuatro horas a la semana, repartidas en dos días, con un máximo de tres personas por visita. Puede usar su teléfono pero teme que esté intervenido.

La dirigente peronista contó un diálogo que tuvo con Lula Da Silva, el presidente de Brasil que la visitó en 2025. "No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos", enfatizó.

Entrevista completa a Cristina Kirchner by Gino Viglianco

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