Noche de los Museos: el Espacio Memoria ex ESMA inaugurará una exposición sobre los últimos 50 años

El Espacio Memoria ex ESMA inaugurará este sábado 14 de noviembre, en el marco de la Noche de los Museos, una exposición que recorre los últimos 50 años de historia argentina. A través de objetos, documentos, fotografías y testimonios, la muestra invita a reflexionar sobre el terrorismo de Estado, las resistencias, la recuperación democrática y los desafíos del presente.

{{{htmlAmp}}}

"Testigos del tiempo: 50 años entre dictadura, democracia y futuro" podrá visitarse en el pabellón central del Edificio Cuatro Columnas. Quienes se acerquen van a poder recorrer hitos de la historia argentina, desde el terrorismo de Estado y las resistencias individuales y colectivas hasta la recuperación de la democracia, las luchas por los derechos humanos. Asimismo, la exposición pone el ojo sobre los debates que atraviesan la sociedad argentina en la actualidad.

El Espacio Memoria ex ESMA inaugurará una muestra durante la Noche de los Museos.

A partir de fragmentos, reconstruye experiencias, recupera memorias y reflexiona sobre los procesos políticos y sociales que marcaron estas cinco décadas. Entre los objetos exhibidos hay un libro escondido, una carta conservada, un hábeas corpus, un pañuelo blanco y varias fotografías. La muestra invita a reflexionar como estos cobraron una nueva significancia, más allá de su uso original.

Asimismo, la exhibición recupera las denuncias contra la impunidad, las demandas de justicia, la defensa de los derechos conquistados y las luchas por nuevos derechos como parte fundamental de la construcción democrática. De esta forma, busca generar un espacio de encuentro reflexión colectiva, donde las memorias del pasado dialoguen con las preguntas del presente y permitan pensar el futuro.

Qué otras actividades tendrá la Noche de los Museos

La Noche de los Museos se desarrollará entre las 19 y las 2 de la madrugada de este sábado 14 de noviembre. Durante la jornada, más de 250 museos y espacios culturales abrirán sus puertas al público con entrada libre y gratuita. En cuanto a las actividades, habrá exposiciones, exhibiciones, talleres, intervenciones artísticas, espacios de exploración, DJ en vivo, shows musicales, serenatas, espectáculos de magia, visitas guiadas —también teatralizadas—, proyecciones, experiencias inmersivas y mapping.

El evento es organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, e invita a descubrir y explorar la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.