Desde que Mindhunter estrenó su segunda temporada en 2019, sus seguidores esperan una continuación que todavía no llegó. Ahora, David Fincher reveló una conversación con Netflix que ayuda a entender las dificultades detrás del futuro de la serie: la plataforma quería atraer a más espectadores y le preguntó si podía acercar la ficción "al estilo de CSI".

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La respuesta del director fue negativa. Según contó en el podcast Happy Sad Confused, los ejecutivos le plantearon la posibilidad de sumar persecuciones con armas, pero él consideró que ese tipo de escenas no correspondía con la propuesta de la serie. El intercambio también puso sobre la mesa otro obstáculo: el costo de producción frente al tamaño de la audiencia.

Creada por Joe Penhall y dirigida en parte por Fincher, Mindhunter sigue a investigadores del FBI que entrevistan a asesinos seriales para comprender su comportamiento. En lugar de apoyarse en la acción, la ficción construye buena parte de su tensión a través de esas conversaciones.

Fincher recordó que la plataforma le transmitió su preocupación por la relación entre el presupuesto y la cantidad de espectadores. Según su relato, los directivos le dijeron que había dos millones de personas a las que les encantaba la serie, pero que producirla costaba 100 millones de dólares por temporada. También le preguntaron qué podía hacer para que la audiencia creciera. Cuando el director quiso saber qué tenían en mente, recibió una sugerencia: que los personajes persiguieran a alguien con una pistola en la mano.

“Les contesté: ‘No, eso no es lo que es esto’”, recordó Fincher. Según su versión, los ejecutivos insistieron y le preguntaron si podía hacer concesiones para acercar la serie a CSI. "No, no puedo. No lo haré. Y no creo que realmente quieran que lo haga”, fue la respuesta del cineasta. Siempre según su relato, desde Netflix reconocieron que tampoco buscaban eso, pero no sabían de qué otra manera ampliar el público de la ficción.

Qué dijo David Fincher sobre una posible vuelta de Mindhunter

El director también se refirió a los problemas que atravesó la producción. Recordó que los primeros seis guiones escritos por Penhall fueron modificados y combinados, mientras que el resto de los episodios se escribió a toda prisa. En ese proceso, Fincher terminó asumiendo de hecho el rol de responsable de la serie.

Consultado habitualmente por la posibilidad de retomarla, el cineasta recurrió al humor para explicar la dimensión del presupuesto necesario. Dijo que les pide a quienes quieren verla de nuevo que hagan diez millones de amigos y que cada uno le envíe diez dólares: "Entonces, lo haré”.

En 2025, el actor Holt McCallany había contado que existía la posibilidad de continuar la historia mediante tres películas de dos horas, aunque aclaró que era solo una chance. Las declaraciones recientes de Fincher vuelven a poner el foco en las dificultades económicas; no confirman qué ocurrió con aquella propuesta. Mientras tanto, el próximo trabajo del director, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, tiene previsto su estreno en salas de cine el 26 de noviembre y su llegada a Netflix el 23 de diciembre.