Ya no más La Vaca Lola en tu algoritmo: la actualización de Spotify que agradecerán todos los padres y madres

Escuchar música en familia suele dejar huellas indeseadas en el perfil personal de plataformas digitales, ya que quienes conviven con niños pequeños, trabajan en educación inicial o cuidan a infantes conocen de cerca la distorsión que generan las reproducciones infantiles al momento de consultar las listas personalizadas de fin de año o los descubrimientos semanales. Para resolver esta distorsión, Spotify presentó una actualización global en sus aplicaciones móviles que permite excluir la música familiar del algoritmo de preferencias.

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La nueva herramienta, disponible tanto para usuarios de la versión gratuita como para suscriptores Premium, habilita un interruptor simple dentro del menú de configuración. Al desactivar la inclusión de este tipo de contenidos, la plataforma deja de tomar en cuenta la reproducción de bandas sonoras de películas animadas, cortinas de programas de televisión o melodías para dormir al momento de alimentar funciones como Descubrimiento Semanal, Mix Diario o la célebre síntesis anual de Spotify Wrapped.

Una de las ventajas principales de esta actualización radica en su alcance retroactivo: al encender el filtro, el sistema remueve de forma automática las reproducciones previas del catálogo infantil, evitando que artistas de canciones de cuna o princesas animadas encabecen los rankings de los artistas más escuchados por los adultos de la casa. La acción no impide buscar, guardar ni reproducir estas canciones libremente cuando la situación lo requiera, sino que simplemente separa la actividad de entretenimiento familiar del gusto estrictamente individual del usuario.

Esta solución se integra con las opciones de control parental presentadas recientemente por la compañía, entre las que destacan las cuentas gestionadas para menores de 13 años. Dichos perfiles independientes permiten que los más chicos exploren su propia biblioteca musical con supervisión de sus tutores, mientras que la nueva función dentro de las cuentas principales responde al reclamo de quienes deben compartir su reproductor habitual en viajes, rutinas escolares o momentos de descanso sin resignar la precisión de sus propias métricas.

Spotify.

Paso a paso para activar esta opción en Spotify