Paso a paso: cómo dedicar una canción en Spotify al estilo de los viejos programas de radio

Playlist Notes permite escribir una anotación asociada a una canción o episodio en una lista.

Spotify sumó una nueva función que permite agregar notas a las canciones dentro de las listas de reproducción, una herramienta que recupera el espíritu de las antiguas dedicatorias de radio. La opción está pensada para quienes quieren acompañar un tema con un mensaje, guardar un recuerdo relacionado con una canción o explicar por qué determinada música forma parte de una playlist. Está disponible tanto para usuarios gratuitos como para quienes tienen una suscripción Premium.

La herramienta, denominada Playlist Notes, permite escribir una anotación asociada a una canción, un episodio de podcast o un audiolibro incluido en una lista. De esta manera, una playlist puede convertirse en algo más personal: desde una selección preparada como regalo hasta una recopilación de canciones vinculadas a un momento especial. Las notas también pueden utilizarse en listas colaborativas.

Cómo agregar una nota en Spotify

Para sumar una dedicatoria o comentario, el procedimiento se realiza desde el celular y requiere seguir unos pocos pasos:

Abrir una playlist propia o una lista en la que se participa de forma colaborativa. Tocar los tres puntos (…) que aparecen junto al contenido elegido. Seleccionar la opción “Agregar nota”. Escribir el mensaje y presionar “Guardar”.

La anotación queda visible debajo del contenido al que fue asociada. Además, cualquier persona que tenga acceso a la playlist podrá verla junto con el nombre del usuario que la publicó.

Spotify indicó que Playlist Notes se está habilitando en iOS y Android en más de 100 mercados, aunque algunas características pueden variar según el país. La compañía también contempla el uso de notas en listas seleccionadas por sus propios editores.

En esas playlists, las anotaciones pueden servir para explicar por qué una canción fue elegida, cuál es su importancia cultural o qué relación tiene con el resto de la selección. Esta función comenzó a desplegarse para usuarios de Spotify Free y Premium mayores de 16 años en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, inicialmente en listas como Today’s Top Hits, RapCaviar y Fresh Finds Hip-Hop.

Está disponible tanto para usuarios gratuitos como para quienes tienen una suscripción Premium.

Más contexto dentro de Spotify

Playlist Notes forma parte de una serie de cambios con los que Spotify busca sumar más contexto alrededor de la música y sus creadores. La plataforma también presentó Verified by Spotify, una insignia destinada a identificar artistas auténticos, además de herramientas como SongDNA, información sobre las canciones, créditos ampliados y etiquetas para contenidos creados con inteligencia artificial.

La compañía también anunció novedades para podcasts, tablets y fitness, mientras continúa incorporando herramientas para mejorar el descubrimiento y la gestión de contenido dentro de la plataforma.