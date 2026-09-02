Cuánto sale Spotify Premium en septiembre 2026: el precio de cada plan

Spotify Premium mantiene sin cambios sus precios en septiembre de 2026 en Argentina. La plataforma conserva los mismos valores que estuvieron vigentes durante agosto para sus cuatro planes pagos: Individual, Estudiantes, Dúo y Familiar.

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De esta manera, no hay un nuevo aumento para septiembre y los usuarios continúan pagando los mismos importes mensuales según la modalidad elegida. Los planes Premium permiten escuchar música sin publicidad, descargar contenido para reproducirlo sin conexión y acceder a funciones adicionales que no están disponibles en la versión gratuita.

Cuánto cuesta Spotify Premium en septiembre 2026

Los precios vigentes son:

Plan Precio mensual Individual $3.299 Estudiantes $1.799 Dúo $4.399 Familiar $5.499

Así, el plan más económico continúa siendo Spotify Premium para Estudiantes, mientras que el de mayor valor es el Familiar, diseñado para varios integrantes de un mismo hogar.

Spotify Individual: cuánto cuesta en septiembre

El plan Individual mantiene un precio de $3.299 mensuales.

Está destinado a una sola persona e incluye una cuenta Premium, reproducción de música sin anuncios, posibilidad de descargar canciones para escuchar sin conexión, reproducción bajo demanda y saltos ilimitados. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento.

Spotify Estudiantes: precio en septiembre 2026

El plan para Estudiantes cuesta $1.799 por mes y se mantiene como la alternativa Premium de menor precio. Está destinado a estudiantes que cumplan con los requisitos de verificación establecidos por la plataforma. Incluye una cuenta Premium con reproducción sin publicidad y descargas para escuchar contenido offline.

Cuánto cuestan las plataformas de streaming

Cuánto cuesta Spotify Dúo

El plan Dúo continúa en $4.399 mensuales. Esta modalidad está pensada para dos personas que viven en el mismo domicilio y ofrece dos cuentas Premium independientes.

Cada usuario mantiene sus propias listas, recomendaciones e historial de reproducción, además de acceder a las principales funciones de la versión paga.

Spotify Familiar: cuánto sale en septiembre

El plan Familiar mantiene un valor de $5.499 mensuales. Es la opción de mayor capacidad y permite incluir hasta seis cuentas Premium para personas que comparten un mismo hogar.

Además de música sin publicidad y reproducción offline, contempla perfiles independientes y herramientas orientadas al uso familiar.

Valor de Spotify en septiembre

Qué incluye Spotify Premium

Más allá de las diferencias entre cada plan, las modalidades Premium ofrecen una serie de funciones comunes frente a la versión gratuita. Entre ellas se encuentran la posibilidad de escuchar música sin anuncios, seleccionar cualquier canción del catálogo, descargar contenido para reproducirlo sin conexión, contar con saltos ilimitados y acceder a reproducción bajo demanda. La principal diferencia entre los planes pasa por la cantidad de cuentas incluidas y las condiciones que debe cumplir cada usuario.

Después de mantener los mismos valores durante agosto, Spotify no aplicó nuevos aumentos para septiembre. Por lo tanto, los precios continúan en $3.299 para Individual, $1.799 para Estudiantes, $4.399 para Dúo y $5.499 para Familiar.

El costo final dependerá del plan seleccionado y de cualquier eventual modificación futura que anuncie la plataforma.