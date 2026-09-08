Nito Mestre y una revelación sobre Mercedes Sosa que emociona la folklore: "Una especie de madre"

La huella de Mercedes Sosa en la música popular y en las vidas de los artistas que la rodearon permanece imborrable; para Nito Mestre, el recuerdo de "La Negra" va mucho más allá de su imponente presencia sobre los escenarios, ya que guarda una estrecha relación que combinó la admiración profesional, una especie de guía maternal y una sincera amistad construida a lo largo de los años.

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Aunque sus primeros contactos ocurrieron durante la juventud, cuando junto a Charly García presenciaba las grabaciones televisivas que producía la madre del pianista, el lazo se consolidó con el regreso del exilio de la tucumana. Curiosa e impulsada por su hijo Fabián para descubrir lo que sucedía con el rock nacional, la cantautora tejió una profunda cercanía con Mestre: "De Mercedes, puros elogios. Era una especie de madre, colega, gran cantante, amiga, apoyadora de nuestras carreras, difusora enorme de lo que hacíamos, te empujaba a meterte en cosas distintas de las que usualmente hacías", rememoró el músico sobre aquella faceta contenedora e impulsora, en diálogo con El Destape en 2024.

El punto de inflexión en la relación artística se dio cuando Mestre grabó una versión de Te recuerdo Amanda, el clásico de Víctor Jara; la interpretación fascinó a la folclorista, quien llegó a elogiarla por encima de su propia versión, abriendo el camino para interpretar juntos La colina de la vida y compartir giras por Chile, Perú y Colombia. Arriba del escenario, Nito definió la experiencia como una escuela única: "Cantando con ella aprendí mucho, teníamos cosas en común: mirar el movimiento de los cuerpos, la intención, mirarnos los labios para ver la intensidad, si subían o bajaban los climas, cómo entrar a las segundas voces, cómo ser económicos y no pisar uno al otro".

Debajo de las tablas, Mercedes Sosa mantenía una postura profesional estricta pero cercana con su círculo de confianza. "Era rigurosa en los ensayos, muy puntual, no andaba con vueltas si tenía que sacar corriendo a alguien, no tenía filtro. Si le gustaba algo, le gustaba, y si no le gustaba, te lo decía", recordó el ex Sui Generis, destacando también el sostén humano que significó la tucumana en sus etapas más complejas: "He disfrutado muchísimo, además me ha ayudado en mis momentos jorobados con el alcohol, me ha hablado mucho".

Mercedes Sosa.

Nito Mestre, sobre la dinámica con Charly en Sui Generis

"Los temas que componía Charly venían de las cosas que nos pasaban a los pibes de esa edad. No solo la música era lo que influía: nos encantaba ir a tres o cuatro cines. Como bien dijo Charly, somos de alguna manera ladrones del pasado. Íbamos al Cine Lorraine, el Lorca y el Cine Arte, que eran los cines donde pasaban ciertas películas particulares que no se veían en el cine popular, en las que el texto era muy importante, no solo la parte fílmica. no eran temas que nosotros vivíamos como ajenos", sostuvo Nito en diálogo con este medio. Y siguió: "Y verás que las letras tienen una cosas como de adolescencia y adultez. Hay un corte dramático y nostálgico, que creo yo siempre lo hemos vivido los argentinos, con tanta herencia española e italiana. Tenemos esa cosa medio dramática.