Nick Reiner fue acusado de asesinar a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer: la terrible pena que podría enfrentar

Nick Reiner fue acusado por un jurado de Los Ángeles de asesinato a sus padres, el actor y director Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Los crímenes ocurrieron en el domicilio de la pareja, el pasado mes de diciembre.

La acusación formal implica que la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas en una vista preliminar y podrá pasar directamente al juicio. El acusado permanece detenido sin fianza desde el 14 de diciembre, el día que encontraron los cadáveres de su padre y su madre. La investigación del caso se llevó a cabo en forma reservada y los datos no trascendieron a la prensa hasta estas últimas horas.

El gran jurado del condado de Los Ángeles presentó la acusación el pasado 20 de julio, pero se hizo pública recién el miércoles 12 de agosto, cuando Nick Reiner, de 32 años, se presentó en el tribunal para declararse no culpable de las acusaciones. "Se trata de una profunda traición por parte de alguien a quien querían y en quien confiaban precisamente las personas a las que se le acusa de haber asesinado", declaró el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado. "Esperamos que el hecho de que un Gran Jurado haya dictado una acusación formal en este caso nos acerque un paso más al juicio y a que se haga justicia", concluyó.

A qué penas se enfrenta Nick Reiner por el asesinato a sus padres

Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y un nuevo cargo de haber estado al "acecho" previo a atacar a sus padres, una acusación formal que fue desclasificada en el tribunal ese mismo día. Si es declarado culpable, enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, Nick deberá presentarse nuevamente en una audiencia previa al juicio el próximo 15 de septiembre. Actualmente es representado por la Defensoría Pública y, aparentemente, pediría acceso a 1.5 millones de dólares de su fideicomiso para poder pagar una nueva defensa.

El reconocido director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer, fueron asesinados a puñaladas con un arma blanca en su exclusiva residencia de la zona de Brentwood en Los Ángeles el pasado 14 de diciembre. Los cadáveres fueron descubiertos por su hija Romy. La pareja estaba casada desde 1989. Rob y Michele se conocieron mientras él dirigía Cuando Harry encontró a Sally, que se estrenó ese mismo año. Juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Nick.

Según indica la investigación, Nick Reiner huyó del lugar de los hechos y fue arrestado esa misma noche, horas después del crimen, a kilómetros de distancia, en la zona de Exposition Park. La noticia generó profunda conmoción en Hollywood y el mundo del espectáculo, ya que Rob Reiner era muy querido por actores y personalidades.