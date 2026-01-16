Qué película recomendada de Netflix ver este fin de semana del 17 y 18 de enero 2026

"Aceptados", disponible en Netflix.

Aceptados (2006) es una comedia juvenil que, con un humor muy desfachatado y espíritu rebelde, se convirtió con los años en una de esas películas ideales para revisitar. Protagonizada por Jonah Hill, Justin Long y Hannah Marks, la historia combina sátira, amistad y una crítica ligera al sistema educativo tradicional. Hoy, se presenta como una gran opción para ver en Netflix durante el fin de semana, perfecta para quienes buscan reírse sin demasiadas vueltas.

¿De qué trata "Aceptados" y por qué verla?

La película sigue a Bartleby Gaines (Justin Long), un estudiante recién graduado que recibe una serie de rechazos de todas las universidades a las que aplica. Avergonzado de contar la verdad en su casa, decide inventar su propia institución educativa: el South Harmon Institute of Technology (S.H.I.T.), una universidad falsa creada con un sitio web improvisado. Lo que empieza como una mentira piadosa se descontrola cuando decenas de jóvenes “aceptados” llegan al campus esperando una experiencia real. Sin quererlo, Bartleby y su grupo de amigos terminan armando una universidad alternativa que desafía las reglas establecidas.

Uno de los grandes atractivos de Aceptados es su tono irreverente y su mirada cómplice sobre una generación que no encaja del todo en los moldes tradicionales. La comedia se apoya en situaciones absurdas, diálogos filosos y personajes exagerados, pero también deja espacio para reflexionar sobre la presión social, el éxito y la necesidad de encontrar un camino propio.

Justin Long y Blake Lively en una de sus primeras películas.

El elenco potencia ese espíritu. Justin Long sostiene la película con su carisma habitual, encarnando a un protagonista inseguro pero encantador. Jonah Hill, en uno de sus primeros papeles destacados, aporta varias de las escenas más recordadas gracias a su humor desbordado y políticamente incorrecto. Hannah Marks suma frescura y sensibilidad, equilibrando la comedia con un costado más emocional. El reparto se completa con secundarios que ayudan a construir un universo caótico y divertido.

Aceptados sigue funcionando en la actualidad como una comedia liviana, divertida y muy entretenida, ideal para desconectar. No pretende dar lecciones profundas, pero sí invita a reírse de las exigencias del “éxito” y a celebrar la creatividad, la amistad y el derecho a equivocarse. Es una de esas películas que cumplen lo que prometen: risas, personajes queridos y una historia que avanza sin complicaciones. Una excelente elección para el fin de semana en Netflix, especialmente si buscás una comedia relajada con espíritu juvenil y mucha actitud.