Jonah Hill protagonizará biopic sobre la banda de folk Grateful Dead dirigida por Martin Scorsese

Martin Scorsese dirigirá una biopic musical sobre la banda de folk rock estadounidense The Grateful Dead, aún sin título, en la que el actor Jonah Hill interpretará al líder del conjunto, Jerry García, y ambos producirán la película, propiedad de Apple.

El proyecto reunirá a Scorsese y Hill tras su colaboración en la aclamada "El Lobo de Wall Street" (2013) y el guion estará a cargo de Scott Alexander y Larry Karaszewski, quienes desarrollan la serie antológica de FX "American Crime Story" y escribieron "Dolemite is My Name" (2019) , informaron hoy medios estadounidenses especializados.

Aunque no trascendieron detalles del contenido de la película, la cinta abarcará los inicios de la banda en los 60 en San Francisco, producto del surgimiento de la contracultura psicodélica californiana.

Scorsese produjo y dirigió a lo largo de su carrera documentales sobre bandas de rock y, concretamente, fue productor ejecutivo de "Long Strange Trip" (2017), que trata sobre The Grateful Dead.

Con información de Télam