La serie de culto coreana escondida en Netflix

Si de series de superación personal se trata, Netflix mantiene en su catálogo de octubre 2025 uno de los títulos más aclamados en redes sociales: El hada de las pesas.

Estrenada en 2016 y dirigida por Oh Hyun‑jong, este k-drama narra la historia de Kim Bok Joo, una universitaria que dedica su vida a la halterofilia. Sin embargo, su mundo cambia cuando se reencuentra con Jung Joon Hyung, un nadador con gran talento, pero marcado por un trauma que lo frena en las competencias.

La serie retrata con sensibilidad el día a día de la joven que se enfrenta a conflictos que rara vez son protagonistas en televisión: el peso corporal como herramienta de trabajo, los desórdenes alimenticios, la exigencia del rendimiento y la búsqueda de identidad fuera del uniforme de competencia.

“Es una historia que no grita, pero te abraza. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier final explosivo”, señaló el crítico de cine y televisión coreano, Park Ji-won.

Otro de los grandes logros de la producción, hoy considerada de culto, es haber ofrecido una representación positiva del cuerpo femenino alejada de los estándares superficiales.

“Bok-joo es uno de los personajes que más se parece a mi verdadera personalidad. Me permitió mostrar mi lado real, y eso me hizo sentir más cómoda durante las grabaciones”, resaltó Lee Sung-kyung en una entrevista con Soompi.

Aunque El hada de las pesas incluye una historia romántica entre Kim Bok-joo y Jung Joon-hyung (interpretado por Nam Joo-hyuk), el romance no es el eje central de la trama, sino un complemento que potencia el crecimiento individual de ambos protagonistas.

Ficha técnica de El hada de las pesas