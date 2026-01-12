¿La película "Gente que conocemos en vacaciones" tendrá parte 2 en Netflix? Todo lo que se sabe

"Gente que conocemos en vacaciones", la comedia romántica del momento.

Netflix dio inicio a su calendario cinematográfico de 2026 con una apuesta decidida al romance y a las historias que conectan también a través de la comedia. El 9 de enero llegó a la plataforma Gente que conocemos en vacaciones, una historia basada en el exitoso best-seller de Emily Henry que se convirtió en tendencia y generó conversaciones intensas entre fans del género y lectores de la novela original. Esta película propone una reflexión sobre el valor del tiempo compartido, la nostalgia y el peso de los vínculos que marcamos como “para siempre” en nuestras vidas.

El hilo narrativo de "Gente que conocemos en vacaciones"

La película, dirigida por Brett Haley, sigue la historia de Poppy Wright (Emily Bader) y Alex Nilsen (Tom Blyth), dos mejores amigos que durante una década han pasado juntos cada verano pese a vivir en ciudades diferentes. Lo que comenzó como una simple tradición de vacaciones: una semana de sol, risas y complicidad fuera de sus rutinas, se convierte en una relación que desafía los límites de la amistad cuando ambos empiezan a cuestionar lo que para todos los demás parecía evidente: si su conexión podría ser algo más que un vínculo platónico.

La película recorre varios escenarios icónicos, desde New Orleans hasta la romántica Barcelona, condensando en su narrativa los recuerdos de vacaciones pasadas y los sentimientos que han quedado sin expresar. En el centro de la trama, el contraste entre la espontánea Poppy y el metódico Alex impulsa tanto los momentos cómicos como los dramáticos, mientras la historia avanza desde flashbacks de viajes compartidos hasta el posible inicio de una relación amorosa real.



¿Habrá una segunda parte de "Gente que conocemos en vacaciones"?

En cuanto a si habrá una segunda parte o secuela, la respuesta es que por ahora no hay planes confirmados para una continuación de la historia. La adaptación cubre integralmente los acontecimientos de la novela original de Emily Henry, la cual no cuenta con una secuela literaria en la que basarse, por lo que Netflix no tendría material base para desarrollar una segunda entrega. Esto cierra la historia de Poppy y Alex tal como se presentó en la pantalla.

Pese al final concreto y a la ausencia de secuela confirmada, la película deja abierta la posibilidad de que en el futuro Netflix explore otro título del universo narrativo de Henry, como Beach Read, otra de sus novelas más populares que ya está en desarrollo cinematográfico, aunque eso no significaría una continuación directa.