La película de segundas oportunidades que arrasa en Netflix

Si de películas de segundas oportunidades en el amor se habla, Netflix tiene en su catálogo de octubre una de las más aclamadas por el público: Ruth & Boaz.

Con más de 10,3 millones de visualizaciones, el filme se alzó en septiembre como la segunda película más vista de la plataforma, sólo por detrás de Las guerreras K-Pop. Además, en rankings globales, se ubicó también en segunda posición, y lideró las listas en una veintena de países.

El proyecto corre a cargo de Alanna Brown como directora y Tyler Perry como productor, Ruth & Boaz toma como base el Libro de Rut, una de las piezas menos prominentes del canon bíblico, pero rica en significado.

¿De qué se trata Ruth & Boaz?

La historia de Ruth & Boaz sigue la vida de Rut, una artista de hip-hop de Atlanta que deja atrás su vida urbana para cuidar de Naomi, una viuda profundamente marcada por el dolor. En Tennessee, conoce a Booz, dueño de un viñedo, y junto con él descubre no solo un posible amor, sino también una figura maternal que nunca tuvo.

"La actriz principal, Serayah, brilla tanto en sus actuaciones como en sus números musicales. Ella y Tyler Lepley tienen una química excelente en pantalla", destacó el portal Movieguide en su apartado de críticas.

La historia resalta también temas como la sororidad, la caridad con los necesitados y extranjeros y cómo Dios restaura a los afligidos y da la salvación también a aquellos que no son del "pueblo elegido".

Ficha técnica de Ruth & Boaz