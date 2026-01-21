La altura de Millie Bobby Brown: cuánto mide la actriz que brilló en Stranger Things

Millie Bobby Brown en la premiere de Stranger Things, temporada 5.

Millie Bobby Brown es una de las actrices más influyentes de su generación. Nacida el 19 de febrero de 2004 en Marbella, España, y criada entre el Reino Unido y Estados Unidos, Brown se convirtió en un fenómeno cultural desde su primer gran papel en la exitosa serie de Netflix: Stranger Things (2016 - 2025), donde interpretó a Once.

Su trabajo en Stranger Things le valió nominaciones a premios importantes como los Primetime Emmy Awards y le permitió consolidarse en Hollywood antes de cumplir 20 años. Además de la icónica serie, Brown ha participado en varios proyectos cinematográficos de alto perfil. Fue Madison Russell en Godzilla: King of the Monsters (2019) y su secuela Godzilla vs. Kong (2021), protagonizó y produjo la saga de Enola Holmes en Netflix, y actuó en Damsel (2024) y The Electric State (2025).

¿Cuál es la estatura de Millie Bobby Brown?

Una pregunta frecuente en internet sobre Millie Brown es su estatura. Según registros, mide aproximadamente 1.61 metros. Este interés en su altura no es casual: en la cultura pop, especialmente entre fanáticos de series y celebridades jóvenes, la altura suele volverse tema de conversación porque muchos fans comparan a los actores con su propias estaturas, o simplemente surge por curiosidad sobre cómo se percibe físicamente a las figuras públicas. Además, en medios sociales y portales de entretenimiento, las listas de atributos personales, como estatura, edad y peso, generan tráfico y engagement, lo que amplifica estas búsquedas.

Millie Bobby Brown y Helena Bonham Carter en "Enola Holmes".

La carrera de Millie Bobby Brown en expansión

Más allá de la actuación, Millie Bobby Brown ha demostrado ser una empresaria y creadora multidimensional. Lanzó su propia marca de belleza, Florence by Mills, una línea de cosméticos y productos de estilo de vida que ha tenido alcance internacional y reflejo de su visión personal. También ha incursionado en la producción ejecutiva y la escritura, con su debut literario Nineteen Steps basado en la historia de su familia.

Más allá de sus logros en cine y televisión, continúa explorando roles detrás de cámara como productora y desarrollando proyectos originales. Entre los próximos trabajos confirmados está la romántica comedia Just Picture It, una colaboración con Netflix que amplía su presencia en géneros distintos al drama y la fantasía.

Millie Bobby Brown ya es una estrella global multifacética, cuya historia sigue evolucionando con cada nuevo proyecto profesional y etapa de vida.