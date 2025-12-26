Final explicado de "El Gran Diluvio", la película coreana de Netflix

"El Gran Diluvio", disponible en Netflix.

La película surcoreana El Gran Diluvio se suma a la tradición del cine de ciencia ficción distópica que combina espectáculo, reflexión social y drama humano. Estrenada recientemente en Netflix, la producción se convirtió rápidamente en uno de los títulos más comentados del catálogo gracias a su ambiciosa puesta en escena y a una historia que dialoga con los miedos contemporáneos ligados al cambio climático y a la supervivencia.

La trama apocalíptica de "El Gran Diluvio"

Ambientada en un futuro cercano, El Gran Diluvio plantea un escenario extremo: el planeta atraviesa una catástrofe ambiental irreversible y gran parte de la Tierra ha quedado sumergida bajo el agua. Las ciudades colapsan, los recursos escasean y la humanidad se encuentra al borde de la extinción. En ese contexto, la historia se centra en Anna, una científica que trabaja en un proyecto de clonación y biotecnología destinado a preservar el conocimiento humano y garantizar información científica.

La trama avanza entre escenas de desastre, inundaciones implacables y una tensión constante marcada por el encierro y la desesperación de Anna, quien protege a Hee-jo, un niño creado con genética diseñada para resistir enfermedades y fallas biológicas. A diferencia de otras películas del género, El Gran Diluvio apuesta menos por la acción pura y más por el conflicto emocional, la culpa, la responsabilidad ética y las decisiones imposibles que surgen cuando el tiempo se agota. Anna desarrolla un fuerte vínculo con el niño, a quien al principio ve como un “resultado científico”, pero luego reconoce como un ser humano con identidad, emociones y derecho a vivir.

"El Gran Diluvio" arrasa en Netflix, entre las más vistas.

El final explicado de "El Gran Diluvio"

En el tramo final, la película revela que el proyecto científico central no busca salvar directamente a los humanos sobrevivientes, sino preservar la conciencia y la memoria de la humanidad a través de una avanzada tecnología. La protagonista comprende que no hay escapatoria física posible ante el colapso total del planeta, y que el verdadero legado será la supervivencia de Hee-jo para un eventual renacer de la especie humana.

En una decisión cargada de dramatismo, ella opta por sacrificarse. La película tiene un trasfondo en temas de ética científica, maternidad simbólica y la esperanza en medio del desastre. El Gran Diluvio concluye con una reflexión poderosa: no siempre se trata de sobrevivir, sino de qué queda en el planeta cuando ya no estamos. Una película que invita a pensar qué más puede suceder cuando las aguas ya lo han cubierto todo.