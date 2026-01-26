La oleada de series juveniles en Netflix no descansa y, a menos de una semana de su estreno, el éxito de Bailando sobre hielo revalida una vez más la tendencia.
Basada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, la serie canadiense mezcla de drama familiar, tensión romántica y aspiraciones olímpicas, en un pasaje de ocho episodios.
¿De qué se trata Bailando sobre hielo?
La trama de Bailando sobre hielo se centra en Adriana Russo, una joven patinadora retirada que se ve obligada a regresar al hielo cuando la pista de su familia atraviesa una crisis económica que amenaza con cerrar sus puertas.
Alejada del deporte tras la muerte de su madre, ahora con 17 años, vuelve a entrenar junto a Brayden Elliot, un talentoso y rebelde compañero con quien al inicio no comparte una relación sencilla. Para asegurar un contrato de patrocinio que salve el emprendimiento, ambos deciden fingir un vínculo fuera del hielo, promoviendo una dinámica de “noviazgo falso” que pronto empieza a oscurecer la línea entre la fachada y lo real.
Lejos de encontrar estabilidad, la historia adquiere complejidad cuando Freddie O’Connell, el ex compañero de Adriana y su antiguo amor, regresa a su vida, no solo representando un pasado lleno de recuerdos y logros compartidos, sino también una opción romántica real que complica los planes.
Basada en la novela de Jannifer Iacopelli, Bailando sobre hielo surgió a partir de dos fuentes muy concretas. Por un lado, el impacto mediático que generaron Tessa Virtue y Scott Moir durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Por otro, el deseo explícito de reinterpretar Persuasión, una de las novelas más introspectivas de Jane Austen, desde una mirada contemporánea y juvenil.
Ficha técnica de Bailando sobre hielo
- Título original: Finding Her Edge
- País de origen: Canadá
- Temporadas: 1
- Episodios: 8
- Basada en: Finding Her Edge, novela de Jennifer Iacopelli (2022)
- Plataforma: Netflix