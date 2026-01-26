El fenómeno turco que la rompa en Netflix y tiene sólo 8 capítulos

Con apenas ocho capítulos, la producción desafía las fórmulas tradicionales de las ficciones románticas

El catálogo de Netflix no para de sorprender y en una de las últimas actualizaciones de enero 2026, hizo ingreso una de las series turcas que se encamina a convertirse en uno de los fenómenos del año: Amar, perder.

Con apenas ocho capítulos, la producción desafía las fórmulas tradicionales de las ficciones románticas y demuestra que, a veces, menos puede ser más cuando se trata de contar una historia intensa y emocionalmente resonante.

Protagonizada por la dupla İbrahim Çelikkol y Emine Meyrem, Amar, perder se ubica hoy en la novena posición de las 10 series más vistas de Argentina, mejor marca que la cuarta temporada de Stranger Things.

¿De qué se trata Amar, perder?

La trama central gira en torno a Afife, una joven con talento para la escritura que, obligada por las circunstancias económicas, se ve forzada a abandonar sus sueños de guionismo para salvar el restaurante familiar, único legado de su linaje. El peso de las deudas y las expectativas la lleva a un terreno incierto: el de los compromisos imposibles y las decisiones que marcan la vida.

En ese contexto irrumpe Kemal, un hombre frío y calculador, heredero de un clan dedicado al cobro de deudas y a las finanzas duras que acompañan ese mundo. Su llegada al restaurante no solo representará un conflicto económico, sino también el choque de dos realidades distantes: la sensibilidad de Afife frente a la disciplina implacable del joven cobrador.

De sólo ocho capítulos, la producción turca se inscribe en una tradición reciente de ficciones internacionales que encontraron en Netflix un canal perfecto para llegar a audiencias globales. La estética cuidada, la construcción de personajes y la sensibilidad dramática son aspectos que los analistas destacan como ingredientes de una apuesta que promete trascender.

