Netflix incorporó a su catálogo una serie que fusiona los géneros de crimen y drama, en tres temporadas que atraparon a todos los usuarios. Se trata de Ausente (Absentia en su título original), una ficción que tiene diez capítulos por entrega.

Ausente es una serie producida por Sony Pictures Television Networks para AXN, cuya filmación tuvo lugar en Bulgaria. Bajo la dirección de Oded Ruskin, la ficción llegó a la pantalla el 25 de septiembre de 2017 y tuvo como figura principal a Stana Katić en el rol protagónico.

La trama sigue a Emily Byrne, una agente del FBI que desaparece en plena investigación mientras perseguía a un temido asesino serial de Boston. Tras seis años sin pistas, es hallada en una cabaña perdida en el bosque, al borde de la muerte y sin memoria de lo ocurrido durante su cautiverio.

Al intentar retomar su vida, descubre que su esposo rehízo su familia y que todo lo que alguna vez fue suyo cambió por completo. A partir de su regreso, Emily queda envuelta en una nueva cadena de crímenes, lo que la obliga a luchar por limpiar su nombre mientras intenta reconstruir su identidad.

"Años tras ser dada por muerta, una agente del FBI escapa de un asesino en serie y descubre que su familia siguió con su vida, mientras un nuevo crimen marca su regreso", reza la sinopsis oficial que escribieron desde Netflix sobre la serie Ausente, que es apta para personas mayores de 16 años.

Elenco completo de la serie Ausente, disponible en Netflix

Stana Katić como la agente especial Emily Byrne

Patrick Heusinger como el agente especial Nick Durand

Cara Theobold como Alice Durand, la nueva esposa de Nick y la madrastra de Flynn

Neil Jackson como Jack Byrne, el hermano mayor de Emily

Angel Bonanni como Tommy Gibbs

Bruno Bichir como el Dr. Daniel Vega, un psicólogo y perfilador del FBI

Paul Freeman como Warren Byrne, un oficial de policía retirado

Ralph Ineson como el agente especial Adam Radford

Patrick McAuley como Flynn Durand, el hijo de 9 años de Emily con Nick

Richard Brake como Conrad Harlow

