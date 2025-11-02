La Agente Encubierta es la serie más vista de Netflix en el momento.

Una serie de suspenso lidera el ranking de Netflix por su trama atrapante y apasionante, que tiene enganchados a miles de usuarios alrededor del mundo. Se trata de La agente encubierta, una ficción de espionaje que llegó al catálogo de la plataforma el pasado 27 de octubre.

La serie fue filmada completamente en territorio danés, teniendo a Copenhague como el centro de la producción. La ciudad funciona como un escenario clave, ya que sus distintos espacios aportan una atmósfera que combina tensión y además un fuerte atractivo visual.

A lo largo de seis episodios, la historia sigue a Tea Lind (Clara Dessau), quien obtiene una última posibilidad de integrarse al servicio de inteligencia de Dinamarca, conocido como PET (Politiets Efterretningstjeneste). Para lograrlo, la protagonista deberá aceptar trabajar bajo una identidad ficticia.

Desde el inicio, Tea Lind se presenta como una mujer decidida, impulsada por un pasado signado por las adicciones y por la necesidad de enfrentarse a las redes que las alimentan. La serie, en lugar de seguir los recursos clásicos del espionaje, opta por concentrarse en el impacto emocional que genera el acto de infiltrarse en ese mundo.

Escena de La Agente Encubierta.

Sinopsis oficial de La agente encubierta

"Una joven agente encubierta se hace amiga de la esposa de un narcotraficante, pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se torna su misión", escribieron desde Netflix como sinopsis de esta creación cinematográfica, a la que definieron como apta para mayores de 16 años y ubicaron dentro del género "De intriga".

Cuándo se estrena Otro Viernes de Locos en Disney Plus

Disney Plus incorporará a su plataforma una de las grandes sorpresas de taquilla de este año: la secuela del recordado clásico de los 2000. Tras años de expectativa, los seguidores de Lindsay Lohan podrán finalmente disfrutar Otro Viernes de Locos desde sus casas. Según confirmó la compañía, el 12 de noviembre será la fecha en que la película, nuevamente con Lohan y Jamie Lee Curtis como protagonistas, estará disponible en el servicio de streaming, ideal para quienes no llegaron a verla en su paso por los cines.