Cuáles son los televisores en los que Netflix deja de funcionar en agosto 2025

Los televisores en los que no funcionará más Netflix.

Netflix dejará de funcionar en algunos dispositivos. Una dura realidad que pega de lleno en los usuarios, pero que no deja de formar parte de lo que sucede con muchas otras plataformas, que pasan por distintas fases de actualizaciones. En ese sentido, en agosto 2025 habrá una serie de televisores que ya no podrán contar más con este pack de series y películas que se pueden disfrutar desde distintos dispositivos tecnológicos, y esto es debido a que no serán más compatibles.

De este modo, si el televisor no es capaz de soportar las actualizaciones del sistema operativo, ni soportar las versiones mínimas de esta aplicación, será inevitable tener que confirmar la partida de esta plataforma de tu televisor. Y si se está deseoso de poder seguir disfrutando de esta posibilidad, el comenzar a pensar con urgencia en la chance de comprarse una nueva tele y buscar otras opciones para disfrutar todavía de su contenido.

Estos son los televisores en los que Netflix deja de funcionar en agosto 2025

Netflix sigue actualizando su plataforma.

Para los televisores Sony:

Serie W95.

Serie W85.

Serie X85.

Serie X9.

Serie X95.

También varios modelos antiguos de Samsung, LG y Panasonic.

Hay que tener en cuenta que la incompatibilidad afectará a smart TVs fabricados antes de 2014, en particular en los modelos que ya no reciben actualizaciones de software. Los dispositivos más afectados pertenecen a marcas como Sony, Samsung, LG y Panasonic. Esto sucede ya que con el avance de la tecnología, Netflix requiere de dispositivos capaces de procesar mejor la calidad de imagen, así como integrar nuevas funciones y cumplir con protocolos de seguridad más sofisticados.

Qué se puede hacer si el televisor está entre los afectados

Si tu televisor figura entre los afectados, no será necesario reemplazarlo inmediatamente. Podés seguir utilizando Netflix mediante dispositivos externos que sí son compatibles, como Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire Stick y Roku (TV o Stick). Estos dispositivos se conectan al televisor mediante un puerto HDMI y permiten acceder a las aplicaciones de streaming con una interfaz actualizada y soporte continuo.

Ahora con los modelos más nuevos se ofrecen tecnologías como resolución 4K y 8K, HDR, mejores conexiones HDMI y compatibilidad con asistentes de voz, mejorando significativamente la experiencia audiovisual. Más allá de las dificultades económicas que puedan surgir, no hay que perder de vista que existe la posibilidad de poder mejorar de televisor y ponerse a tono con las necesidades que surgen en estos tiempos.