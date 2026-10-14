Netflix la saca de su catálogo: la película considerada una obra destacada del siglo XXI que tenés que ver antes del 19 de octubre.

Netflix renueva periódicamente su catálogo y entre los títulos que se despiden de la plataforma hay películas que dejaron una huella en la historia del cine. Es el caso de Cartas desde Iwo Jima, el drama bélico dirigido por Clint Eastwood que podrá verse en el servicio de streaming hasta el próximo 19 de octubre.

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Considerada una de las obras más destacadas del género en el siglo XXI, la película se distingue por su crudeza, su mirada humanista y una decisión narrativa que cambió la forma de contar uno de los enfrentamientos más brutales de la Segunda Guerra Mundial.

Estrenada en 2006, la producción se aleja de los relatos tradicionales de Hollywood sobre la guerra. En lugar de concentrarse en la épica militar estadounidense, Eastwood eligió narrar la batalla desde la perspectiva de los soldados japoneses que defendieron la isla de Iwo Jima. El resultado es una historia que pone el foco en el miedo, la incertidumbre, el sacrificio y las contradicciones de quienes quedaron atrapados en un conflicto que parecía no tener salida.

Con Ken Watanabe como protagonista, la película propone una experiencia tan conmovedora como incómoda. Su realismo no depende solamente de las escenas de combate, sino también de la forma en que retrata a los hombres que debieron enfrentar una situación límite, lejos de sus familias y con pocas posibilidades de sobrevivir.

De qué trata Cartas desde Iwo Jima, la película de Clint Eastwood que se va de Netflix

La historia transcurre durante la batalla de Iwo Jima, uno de los enfrentamientos más importantes de la guerra del Pacífico, librado entre febrero y marzo de 1945. Allí, las fuerzas estadounidenses intentaron tomar una isla estratégica que Japón defendía con una red de posiciones fortificadas y túneles subterráneos.

En ese escenario, el general Tadamichi Kuribayashi, interpretado por Ken Watanabe, organiza la resistencia japonesa frente a una ofensiva militar abrumadora. Sin embargo, Eastwood no construye un relato centrado únicamente en las estrategias de los ejércitos ni en la espectacularidad de los enfrentamientos. Su interés está puesto en las experiencias individuales de los combatientes y en las decisiones que deben tomar cuando la supervivencia parece cada vez más improbable.

Uno de los aspectos más destacados de la película es su capacidad para mostrar a los soldados japoneses más allá de su condición de enemigos. A través de sus dudas, sus temores y sus vínculos, el director construye personajes atravesados por las mismas emociones que cualquier persona enfrentada a la posibilidad de morir.

La película también se distingue por haber sido rodada casi íntegramente en japonés, una decisión que refuerza su apuesta por la autenticidad histórica. En lugar de adaptar la experiencia japonesa a las convenciones habituales del cine bélico estadounidense, Eastwood optó por respetar el idioma y la perspectiva de quienes protagonizan la historia.

Hasta cuándo se puede ver Cartas desde Iwo Jima en Netflix

Quienes quieran descubrir o volver a ver la película de Clint Eastwood tienen tiempo hasta el 19 de octubre de 2026, fecha prevista para su salida del catálogo de Netflix. Después de ese día, según la información de referencia, la película podrá buscarse en servicios de alquiler o compra digital, como Prime Video y Apple TV, de acuerdo con la disponibilidad de cada plataforma y región.