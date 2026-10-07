Netflix apuesta por La Roca para meterse de lleno en el universo de DC: de qué se trata Black Adam

Netflix incorporó a su catálogo Black Adam, la película de acción y ciencia ficción protagonizada por Dwayne Johnson.

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Estrenada en 2022 y dirigida por Jaume Collet-Serra, la producción combina acción, efectos especiales y una historia centrada en un hombre que obtiene habilidades extraordinarias después de permanecer miles de años encerrado.

La trama transcurre principalmente en Kahndaq, una nación ficticia que atraviesa un conflicto por el control de su territorio, donde el regreso de Black Adam modifica el escenario y provoca la llegada de un grupo de superhéroes dispuesto a enfrentarlo.

¿De qué se trata Black Adam?

La historia se remonta miles de años, cuando Kahndaq estaba gobernada por un rey que sometía a sus habitantes y los obligaba a trabajar en la extracción de eternium. En ese contexto, Teth-Adam recibe habilidades sobrenaturales que le permiten desafiar al régimen, aunque los acontecimientos posteriores terminan llevándolo a quedar fuera del mundo durante un largo período.

Mucho tiempo después, una expedición despierta al antiguo guerrero y lo devuelve a una Kahndaq que continúa atravesada por la violencia y el control de grupos armados. Su aparición genera expectativas entre quienes esperan recuperar el territorio, pero también preocupación por la forma en que decide actuar frente a sus enemigos.

La situación atrae la atención de la Sociedad de la Justicia de América, cuyos integrantes llegan para impedir que el recién llegado imponga su propia idea de justicia. El grupo está formado por Hawkman, Doctor Fate, Cyclone y Atom Smasher, cuatro héroes que deberán descubrir hasta dónde llega el poder de su adversario y qué pretende hacer con él.

Mientras avanza la historia, el conflicto deja de estar centrado únicamente en quién controla Kahndaq y pasa a involucrar el origen del protagonista y las razones que explican sus decisiones. En ese recorrido, la película enfrenta dos formas diferentes de entender el heroísmo: una basada en reglas y otra que acepta la violencia como respuesta frente a quienes ejercen el poder.

Ficha técnica de Black Adam