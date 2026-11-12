Natalia Pastorutti contó la reunión íntima con León XVI: "Lloré mucho"

La participación de las hermanas Pastorutti en la ceremonia oficiada por el papa León XIV frente a casi dos millones de personas en el Monumento de los Españoles dejó una de las postales más resonantes de la visita internacional al país. Tras la masiva convocatoria musical, ambas artistas accedieron a un espacio reservado para mantener un intercambio cara a cara con el máximo representante de la Iglesia católica.

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En declaraciones radiales, Natalia Pastorutti compartió las vivencias de una jornada que calificó como histórica y profundamente movilizante para su familia. Según explicó, la actuación conjunta se mantuvo bajo estricta reserva por decisión exclusiva de su hermana Soledad.

La intención principal consistía en resguardar la sorpresa tanto para los espectadores como para el público general, evitando cualquier difusión prematura ante posibles modificaciones en el cronograma oficial de la visita. "Sole prefería tenerlo ahí reservado, que sea una sorpresa para todos, para el público, para todos los espectadores", detalló Natalia en Radio La Red y añadió que existía cautela debido a que "no sé si se va a dar, si a lo mejor ocurre algo y después no se da".

Durante el evento, las hermanas interpretaron canciones ante los fieles congregados, acompañadas por un operativo de seguridad y logística que garantizó el orden en las inmediaciones del escenario principal.

El papelito con la clave del encuentro y la emoción junto al Papa León XIV

Una vez concluida la intervención artística, las cantantes recibieron una notificación informal que anticipaba lo que sucedería minutos después. Entre risas, Natalia recordó que les entregaron una nota con una referencia en italiano: "Decía 'bacione', y ahí como que te iba a saludar".

Natalia Pastorutti compartió los detalles de la reunión que mantuvo con su hermana Soledad y el papa León XIV.

De esta manera, ingresaron a una sala donde se concretó la recepción íntima. Durante el saludo protocolar, Soledad le obsequió un poncho artesanal al pontífice y le recordó su actuación previa ante el papa Francisco, destacando sus raíces artísticas en el país.

Consultada sobre sus impresiones personales al estar frente al Santo Padre, Natalia reconoció que la situación la superó anímicamente debido a la admiración y el respeto que sentía por el momento: "Yo me emocioné mucho porque estaba al lado de Sole y, como siempre, ella habla mucho", expresó con simpatía. Ante la pregunta directa sobre si había derramado lágrimas, confesó sin vueltas: "Sí, mucho. La verdad que sí. Yo soy muy llorona".

Finalmente, la artista destacó la calidez humana del líder religioso durante el breve intercambio verbal: "Sentí que ha sido muy cálido, muy generoso, muy respetuoso, de mirarte a los ojos, de darte la mano, de saludar", concluyó, valorando la oportunidad de haber compartido semejante acontecimiento junto a su hermana.