Turbocoopers lanzó su segundo disco: "El rock no es lo que era, pero todo es un círculo"

Turbocoopers nació en el 2018 para formar parte de la visita de Backyard Babies, una de las bandas más importantes del rock escandinavo de los 2000, pero lejos de quedarse en con aquel show, la banda siguió a paso firme con su propuesta rocker, garagera y punk con dos discos y shows por todo el país. En abril pasado, Turbocoopers presentó Rock N Roll Dealers, su segundo álbum y Leo Suite, frontman de la banda, habló con El Destape sobre su más reciente trabajo de estudio, cómo fue el proceso de grabación y reveló si el rock murió o solamente está dormido.

Rock N Roll Dealers, el nuevo disco de Turbocoopers.

¿Qué diferencias hubo entre la grabación de Argentinaction Rock, su primer disco de estudio, y Rock N Roll Dealers?

- Este disco lo que hicimos fue trabajar más como banda. La gran diferencia es que para este disco no estaban las canciones ya tan cerradas sino que fue algo más de esa energía de banda de garage, punk, de rock, que entre todos sacan algo. De "esto me gusta, esto no me gusta" y armarlo entre todos. Creo que eso es la gran gran diferencia. Y después el proceso de grabación, el primer disco lo hicimos en Monsterland Studios con Álvaro Villagra, y estoe fue más volver a las bases, a las raíces, y decir "vamos con este productor", que es Marcelo Di Gregorio, que tiene más que ver con la escena del garage. Fuimos a las raíces a buscar un sonido más garagero y que capte más esto, la banda adentro de la sala de ensayo en un disco. Y la verdad que se logró.

¿Cómo fue el proceso de grabación de Rock N Roll Dealers?

- Se fue dando de ir a la sala y empezar a laburar los temas ahí mismo, de decir "yo tengo esto, yo tengo aquello". Pero sin pensar en "vamos a hacer un disco". Fue al revés de lo anterior. Lo lógico hubiese sido "tengo los temas, vamos a hacer un disco" y en este fuimos componiendo los temas, íbamos teniendo ideas. Cuando nos quisimos acordar, teníamos 14, 15 temas y dijimos "ya está, no dejemos pasar el momento". Porque también un poco en las bandas son el momento y estaba bueno capturar ese momento. Ahí fue que nos pusimos en contacto con Marcelo (Di Gregorio). El material sonaba a que lo tenía que producir Marcelo y captar esa energía del vivo, esa energía del garage. La verdad que estuvo buenísimo que así sea.

Vamos a un tema que siempre genera debates: ¿murió el rock?

- Es cierto el latiguillo del "rock murió" en cierto punto. Como lo conocíamos nosotros, definitivamente. El rock no es lo que era, pero soy un ferviente creyente que es todo un círculo, la rueda va dando vuelta. Ahora estamos en el punto que toma envión de vuelta. El rock nunca va a morir, como nunca va a morir el jazz. Están tratando de matar al rock desde hace 50 años y cuando estaba a punto de morir en los 70, salieron bandas como Kiss, Alice Cooper, Aerosmith. Cuando estaba a punto de morir en los 80, salió Guns and Roses, Motley Crue. En los 90, Nirvana, en los 2000, Linkin Park. Y así siempre van a haber. Sí es real que hace tiempo no sale una mega estrella, una mega banda. No recuerdo cuál fue la última gran banda de rock. Estamos esperando la gran próxima banda que empuje al resto. Eso no está pasando.

Con Rock N Roll Dealers sacaron una edición muy laburada en CD, ¿el formato físico aporta algo más que en las plataformas no ofrecen?

- Nosotros somos una banda que apuesta mucho al físico. Hoy por hoy, el vinilo está de moda de vuelta, están volviendo los CD's, hasta los cassettes. Nosotros editamos en todos esos formatos. Todo vuelve, creo que ahora las bandas están apostando a lo físico. La gente en los shows se acercan al puesto de merch y se llevan su producto. No sé si porque lo escuchan o porque lo quieren tener como un souvenir (se ríe). Las generaciones que están viniendo están valorando de vuelta lo físico. Se están vendiendo más discos, más vinilos, más cassettes.

Si no conocés Turbocoopers, Leo te recomienda que arranques escuchando Dame like y Another disaster.

Próximos recitales de Turbocoopers: dónde, cuándo y cómo conseguir entradas

Turbocoopers tiene varios conciertos programados para las próximas semanas y a continuación te contamos. El 18 de junio serán la banda invitada en la presentación de Basta!! el debut solista del Polaco Zelazek (bajista de Los Violadores), en el Salón Pueyrredón (Av Santa Fe 4560, CABA) y las entradas pueden conseguirse a través del portal de alpogo en el siguiente link.

El 13 de junio serán parte del Dosmilero Fest II en Mole Club (Gascón 3158, Mar del Plata) y las entradas podés conseguirlas comunicándote con la banda a través de sus redes sociales o en puerta. Por último, Turbocoopers presentará Rock N Roll Dealers en Uniclub (Guardia Vieja 3360, CABA) el próximo 18 de junio, y los tickets se pueden conseguir a través de alpogo, en el siguiente link.