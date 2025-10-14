Tristeza en la música: murió D'Angelo, la leyenda estadounidense del neo soul

El pionero del neo-soul en Estados Unidos Michael Eugene Archer, más conocido como D'Angelo, ha muerto a sus 51 años. El artista había tenido una larga batalla contra el cáncer de páncreas y dejó un gran vacío en el género R&B.

La muerte de D'Angelo deja un gran vacío en música mundial

La muerte del cantante y dos veces ganador del Grammy fue confirmada por la familia a medios estadounidenses. “La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida...Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que D'Angelo ha dejado esta vida hoy", sostuvieron sus seres queridos en la madrugada de este martes 14 de octubre.

Tristeza en la música: murió D'Angelo, la leyenda estadounidense del neo soul

En ese sentido, expresaron: "Nos entristece que solo pueda dejar queridos recuerdos con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja atrás". La familia pidió privacidad y respeto durante el momento difícil, pero invitó a sus fans a unirse al duelo por su perdida.

Quién fue D'Angelo el referente del neo soul

Nacido en South Richmond, Virginia, Michael Eugene Archer se acercó a la música desde muy joven. En su adolescencia actuó en grupos como Three of a Kind, Michael Archer and Precise, e Intelligent, Deadly but Unique (IDU). Sin embargo, alcanzó la fama con su álbum debut "Brown Sugar" en julio de 1995. El disco estuvo 65 semanas en el Billboard 200 y dejó éxitos como "Lady" y "Cruisin'". Con este álbum impulsó el movimiento neo-soul en la década de los '90, tras lograr fusionar de manera innovadora el R&B de los años 60 y 70 con influencias del hip-hop.

Aunque recién con "Voodoo" (2000) se posicionó como un verdadero referente. Este álbum trajo el inolvidable "Untitled (How Does It Feel)" y lo llevó a obtener su primeros dos premios Grammy por Mejor Álbum de R&B ( Voodoo ) y Mejor Interpretación Masculina de R&B.

El artista fue un referente de la música neo-soul en todo el mundo

Sin embargo, tras el lanzamiento y su éxito, decidió tomarse una pausa de más de 10 años. Volvió a la escena musical con algunas giras locales a comienzos del 2010, pero no fue hasta el 2014 que lanzó el disco "Black Messiah" (2014), con este logró recordar su verdadera influencia en cientos de artistas del soul.