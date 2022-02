The Drums vuelve a la Argentina: todo lo que tenés que saber

The Drums volverá a la Argentina el 29 de marzo para festejar el décimo aniversario de Portamento, su disco más exitoso. Las entradas ya están disponibles.

La banda neoyorquina The Drums anunció su regreso a la Argentina para el próximo 29 de marzo con un show muy especial en el Teatro Vorterix. En él se enfocarán en Portamento, el disco más exitoso de la banda, lanzado en el 2011, aunque también harán un repaso por las canciones más conocidas de su trayectoria. Las entradas ya están a la venta.

Nacida en Brooklyn, Nueva York, a finales del 2008, The Drums es una de las bandas más reconocidas de la escena independiente/alternativa actual. Con seis discos de estudio en su haber, el momento más importante del grupo se produjo con el éxito que alcanzaron con Portamento (2011). La placa rápidamente se convirtió en un disco fundamental en la escena independiente mundial gracias a sus composiciones en clave surf pop. De él se desprendieron singles como "Money", "I Don't Know How to Love" y "Days", que se transformaron inmediatamente en himnos de la banda.

The Drums anunció su regreso a la Argentina de la mano de la productora independiente Indie Folks con un show especial en el Teatro Vorterix, en el que festejarán el décimo aniversario del lanzamiento de Portamento. La fecha elegida por la banda comandada por Jonathan Pierce para volver al país es el próximo 29 de marzo y en el concierto también recorrerán parte de su trayectoria con hits de sus otros discos: Encyclopedia (2014), Abysmal Thoughts (2017), Brutalism (2019) y Mommy Don't Spank Me (2021).

Claro que Argentina no será el único país en la gira latinoamericana de The Drums sino que también llevarán sus canciones al Estéreo Picnic Festival en Bogotá (25 de marzo), el Teatro Coliseo de Santiago de Chile (27 de marzo), Audio de San Pablo (31 de marzo) y el Anfiteatro Parque de la Exposición en Lima (2 de abril).

Dónde comprar las entradas para The Drums

Este show será el regreso de The Drums a la Argentina tras su último recital en tierras porteñas, en el 2018, y los tickets para la vuelta de la banda neoyorquina al país ya están disponibles. Los mismos tienen un precio de $4.500 y se pueden adquirir en el siguiente link.