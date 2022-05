Sunny Mondays presenta cover de The Final Countdown

El álbum contiene versiones en clave folk swing de los más grandes éxitos de aquella glamorosa y revolucionaria década para la moda y la música.

Sunny Mondays presenta The Final Countdown (Europe) en una versión folk melancólica. Este tema es el sexto adelanto del disco ‘Folk & 80´s’, que editarán completo en julio de este año. El álbum contiene versiones en clave folk swing de los más grandes éxitos de aquella glamorosa y revolucionaria década para la moda y la música.

Ya se publicaron las versiones de ‘Eyes Without a Face’ de Billy Idol - el músico británico escuchó esta versión y la compartió en su cuenta de Instagram-, ‘Venus’ de la banda holandesa Shocking Blue, ‘I Just Called To Say I Love You’ del fantástico Stevie Wonder, ‘What a Feeling’ -Giorgio Moroder, interpretado por Irene Cara para el soundtrack del clásico Flashdance-, y el más reciente 'Another Day in Paradise' del mítico Phil Collins.

"La melodía o el 'leit motiv' del tema es épico, esos sintetizadores gloriosos siempre nos parecieron increíbles! No somos muy fanáticos del hard rock de los ochenta pero, en este caso, ganaron los sintes ¡y la tuvimos que hacer! Nos hace acordar a la música que sonaba en los videojuegos Arcade cuando éramos chiquitos, aquí es donde se activa la memoria emocional al 100%", dice Alfred.

Esta versión de ‘The Final Countdown’ fue grabada en los estudios Discos de la Isla y Romaphonic entre septiembre y diciembre del año 2020, fue mezclada en Discos de la Isla por Niko Rizzo y Matías Luis Martinelli, y masterizada por Carlos Laurenz en Carlos Laurenz Mastering.

La historia de Sunny Mondays

El proyecto se inició como dúo en 2015 por iniciativa de Alfred. Luego de la gira que realizaron por Estados Unidos en 2017, y de recorrer las raíces folklóricas de muchas de sus ciudades y nutrirse del sonido folk & swing del siglo veinte, inspirados por la playa, el mar y el ambiente artístico que se respira en Los Ángeles, empezaron a componer los temas que forman su primer disco. En 2018 lo editaron, se llama ‘Sunny Mondays’, y tiene once canciones propias. Fue coproducido con Matias Luis Martinelli -productor, e integrante de la banda La Familia de Ukeleles-.

Y a partir de ahí surgió la sociedad musical entre Alfredo, Matias y Sole, los tres amantes del folk y de la música de los ochentas, lo que dio lugar a que mientras presentaban este primer disco, se gestara la idea de armar re-versiones de hits de los ochentas, llevadas al folk con la vivacidad del swing.