Sorpresiva en el cuarteto por lo que dijo La Mona Jiménez: “Por más que cante”

Carlos “La Mona” Jiménez recibió un premio por su trayectoria y se emocionó.

El popular cantante Carlos “La Mona” Jiménez es un símbolo de la música nacional y una legenda del cuarteto, por lo que recibió una nueva distinción en un evento que tuvo lugar en su Córdoba natal. Con el humor que lo caracteriza, el intérprete de canciones que se volvieron en hits, recibió el galardón y lanzó una frase que hizo estallar a todos los presentes en el teatro Comedia.

En la nueva edición de los premios que la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (Cieya) entrega a la música de la provincia, La Mona Jiménez fue uno de los distinguidos más destacados de la noche. Entre otros artistas, el ídolo cuarteto recibió un premio especial y se emocionó junto con el público que lo ovacionó de pie durante la ceremonia que se realizó el último martes.

Según anunció Cieya, la participación del público fue fundamental para definir a los ganadores de los premios: “Cerca de 20 mil personas emitieron su voto, demostrando el gran interés y pasión que despierta la música cordobesa”. Cerca del final, La Mona Jiménez se emocionó al recibir una estatuilla por su trayectoria. Sin dudas, uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de los Premios Honoríficos.

Los reconocimientos fueron para el grupo de cuarteto “La Barra”, en el marco de su 30 aniversario, y para Carlos “La Mona” Jiménez, definido como “Leyenda Viva del Cuarteto Cordobés”. El “Mandamás” subió al escenario y dio un breve discurso: “A los 16 años empecé cantando cuarteto, han pasado 57 años y en enero voy a festejar los 58”.

"He pasado momentos muy críticos en la dictadura. Me llevaron en cana, me hacían razia, pero nunca bajé los brazos, la seguí peleando, luchando. Tenía una socia que era de fierro, que era Juana, me acompañó en todos momentos más difíciles de mi juventud", rememoró el artista más popular de Córdoba.

"Hay que seguir haciendo canciones para que la música nuestra nunca se caiga y menos el cuarteto", expresó. Luego, destacó que ya suma 1.264 pistas desde que arrancó con la música y anticipó que está en proceso de grabar su disco número 102.

"Lo más lindo es recibir esto en vida. Siempre le digo a mis hijos, que cuando esté muerto no reciban nada. Este premio es un mimo para que yo siga cantando, por más que cante como el cu..., porque canto con el corazón", cerró con su estilo característico para la alegría de todos los presentes.

Impacto en el cuarteto por el anuncio de La Mona Jiménez: "Me lo pidieron"

La Mona Jiménez tocó por última vez con público en el mítico Monumental de San Vicente el 6 de marzo de 2020 y, luego de idas y vueltas, confirmó en sus redes sociales que volverá al gigante cuartetero con tres noches a puro ritmo: "Ustedes me lo pidieron! Y yo quiero cantarles otra vez en la esquina más famosa #ElTemploDelCuarteto. Nos vemos en marzo, abril y mayo, como en los viejos tiempos, en el Mandamás Sargento Cabral".

La primera presentación del ídolo cordobés será el 14 de marzo de 2025, la segunda el 11 de abril y por último brillará a su querido público el 23 de mayo. “Entradas a la venta ÚNICAMENTE en universotickets.com desde el viernes 15/11 a las 9:00 AM”, aclaró desde su perfil de Instagram para los interesados en conseguir su ticket.