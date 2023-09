La Mona Jiménez contó lo peor sobre su salud: "Mucho miedo"

El referente del cuarteto volvió a los medios tras la internación que conmocionó a sus fans. Qué le pasó a La Mona Jiménez.

Carlos "La Mona" Jiménez volvió a hablar de su salud tras la internación que generó gran preocupación entre sus fans. La alarma sobre el estado del ídolo cordobés se encendió el pasado 23 de agosto y debió ser operado en dos oportunidades en menos de 15 días

Pese al susto, el popular artista de 72 años ya retomó su agenda y viajó a Buenos Aires antes de lo aconsejado por sus médicos. "No me dieron el alta, pero me tenía que ver para acá para hacer publicidad", reveló La Mona, en diálogo con Intrusos a la salida del canal de streaming Olga.

"No vamos a hacer GEBA el 8 el día de la virgen (8 de diciembre), vamos a hacer a cara de perro Vélez o River en marzo o abril", anunció el ícono del cuarteto sobre sus planes para el próximo año. Además, agradeció los mensajes de cariño que recibió durante su internación.

Consultado sobre su actual estado, Juan Carlos Jiménez Rufino, popularmente conocido como La Mona, reconoció: "Estoy herido. Me están atendiendo y cuando llego a Córdoba me harán estudios, tuve dos operaciones en 15 días, me salvé dos veces".

"Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá", precisó en su charla con Flor de la V y agregó: "Hice un festival de truco y a la mañana me levanté con dolor e inflamada la panza, había tomado lo normal, media botella de vino tinto".

No obstante, cuando llegó a la clínica le informaron que el cuadro era mucho más grave de lo que él pensaba. "No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. Me abrieron, me limpiaron y me sacaron el vaso. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí", remarcó el creador de hits como "Beso a beso".

La Mona Jiménez sorprendió a Carlos Tevez

La Mona Jiménez sorprendió a Carlos Tevez en la previa del primer clásico de Avellaneda que "El Apache" vivirá como entrenador de Independiente, frente a Racing. El DT del "Rojo" se reunió con su amigo y se divirtió, con un gran asado de por medio. más allá de la tensión que implica el partido en el Cilindro por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El recital de la estrella cordobesa tuvo un cambio de último momento y no se llevará a cabo en el estadio de GEBA (Ciudad de Buenos Aires) a fines de noviembre, como estaba estipulado, “por razones ajenas a la productora”. Fue así que el cantante aprovechó el viaje a Buenos Aires para ver a su al director técnico y "El Carli", uno de los hijos del artista, fue quien se encargó de compartir imágenes de la reunión.

Tanto el vocalista como el DT charlaron durante varios minutos, en los que contaron divertidas anécdotas y la historia de la canción “Muñeco de Trapo” que tiene al "Apache" como cantante, que forma parte del disco "Trilogía Tercer Acto". El estratega del "Rey de Copas" se animó a cantar y a bailar con La Mona, quien mostró estar muy bien de salud tras el susto provocado en agosto pasado.

El hijo de Jiménez quedó sorprendido por uno de los murales que tiene "Carlitos" en su casa y por conservar los guantes del arquero neerlandés, Edwin van der Sar, excompañero suyo en Manchester United. De hecho, juntos fueron campeones de la Champions League y del Mundial de Clubes 2008. Además de haberse reunido con el exatacante de la Selección Argentina, el vocalista fue hasta la AFA para visitar al presidente Claudio "Chiqui" Tapia. En su raíd de encuentros con figuras del fútbol nacional, también se lo pudo ver junto a Jorge Almirón, el entrenador de Boca. Y hasta estuvo con L-Gante luego de que el músico saliera de la cárcel.