Sorpresa en el folklore por el secreto que Raly Barrionuevo le reveló a Los Nocheros: “Yo nunca”

Raly Barrionuevo visitó a Los Nocheros en su programa de YouTube y contó un detalle particular sobre sus espectáculos que pocos conocían en el folklore.

El músico Raly Barrionuevo es uno de los cantantes más influyentes del ambiente de folklore con una trayectoria más que destacada. Además de sus obras como solista, varias colaboraciones que protagonizó con diferentes referentes del género se volvieron en clásicos. Unos de ellos son Los Nocheros, quienes lo invitaron a participar, pero no de un concierto. Durante un ciclo de streaming, el oriundo de Santiago del Estero confesó un secreto sobre sus shows y asombró a todos.

El guitarrista estuvo como invitado especial en el programa de "Nocheros en la Mesa" que el conjunto salteño difunde desde su canal de YouTube. Y como en cada entrega del ciclo, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel cuentan historias graciosas, anécdotas poco conocidas y secretos inesperados. En ese marco, Raly Barrionuevo profundizó respecto a un tema artístico que pocos sabían sobre sus presentaciones en vivo.

“Yo nunca sé lo que va a pasar porque no armo ni acá”, resumió el compositor y aclaró para los desprevenidos: “He decidido, desde que empecé a tocar solo, que no armo nada. No armo lista de temas, nada”. “Subo al escenario así. De hecho, al Cosquín subí así, no sabía con qué iba a largar”, confesó ante la pregunta de Álvaro, quien compartió: “Nosotros estamos semanas hablando de cambiar, mover un tema”.

“Pero bueno, cuando es un grupo hay que coordinar. Yo porque soy solo”, comentó Barrionuevo ante la diferencia y luego Rubén comentó su experiencia en ese tipo de decisiones: “Una vez lo hicimos, cuando dividimos el show en dos partes”. “Nos sentamos los cuatro y les decíamos a la gente ‘¿Qué quieren escuchar?’. Y la gente empezaba a tirar”, explicó sobre uno de los famosos conciertos de Los Nocheros.

“En Cosquín, los de la TV Pública pedían la lista de temas para ponerlos”, detalló Raly antes de comentar una dificultad que sufre sobre el escenario en algunas ocasiones. “Y yo, como estoy acostumbrado a no leer ni acá, cuando voy de invitado con gente que lee el telepronter, me confunde para la mierda. Me pongo a ver porque te atrae y ya me he confundido”, explicó haciendo gestos con su cara.

Raly Barrinuevo participó del programa de YouTube de Los Nocheros.

"Una relación monogámica": el folklore quedó atónito por lo que se animó a contar Raly Barrionuevo

En otro tramo de la charla de sobre mesa, Barrionuevo dio detalles de un aspecto muy personal: "Me cocino bastante para dejar guardado, si no me muero de hambre". "Yo vivo solo y vivo medio retirado, no es que tengo delivery. Debo ser un buen amo de casa para mí mismo porque yo soy un tipo que estoy en una relación monogámica conmigo mismo", expresó Raly y todos en la mesa se sorprendieron con el comentario.

"Ese es mi concepto de vida", agregó. "¿No te va el poliamor?", le preguntó Mario Teruel. "No, me mato, me mato yo mismo si me llego a encontrar en alguna", soltó entre risas. "Yo digo: la soledad no existe. Si vos te llevás bien con vos, la soledad es una mentira", reflexionó Rubén Ehizaguirre en lo que fue un tópico que generó la reacción del público en las redes sociales.