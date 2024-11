"Una relación monogámica": el folklore quedó atónito por lo que se animó a contar Raly Barrionuevo

El comentario de Raly Barrionuevo sobre un aspecto de su vida privada que el folklore no esperaba.

Raly Barrionuevo es uno de los artistas más influyentes del ambiente de folklore con una extensa trayectoria en el mundo de la música. Si bien en lo que hace a su vida privada siempre se mantuvo al margen, lo que se supo en las últimas horas causó todo tipo de reacciones por la revelación inesperada que hizo a través de un video publicado en las redes sociales.

Son muchos los referentes del folklore en Argentina que marcaron un precedente en la música. Uno de ellos es Raly Barrionuevo, que con un perfil bajo cosechó muchos éxitos en el ambiente y continúa con una vorágine intensa de actividades artísticas durante este 2024. Hace pocos días, el cantante y guitarrista estuvo en el programa "Nocheros en la Mesa" que tienen Los Nocheros en su canal de YouTube y profundizó respecto a un tema personal.

"Me cocino bastante para dejar guardado, sino me muero de hambre. Yo vivo solo y vivo medio retirado, no es que tengo delivery. Debo ser un buen amo de casa para mí mismo porque yo soy un tipo que estoy en una relación monogámica conmigo mismo", expresó Raly. En ese momento, todos en la mesa se sorprendieron con el comentario y explicó con más detalles.

"Ese es mi concepto de vida", agregó. "¿No te va el poliamor?", le preguntó Mario Teruel. "No, me mato, me mato yo mismo si me llego a encontrar en alguna", soltó entre risas. "Yo digo: la soledad no existe. Si vos te llevás bien con vos, la soledad es una mentira", reflexionó Rubén Ehizaguirre en lo que fue un tópico que generó la reacción del público en las redes sociales.

Furor en el folklore por lo que hicieron Los Nocheros con un famoso músico argentino: "Se armó"

Los Nocheros son una de las bandas de folklore más resonantes de la música contemporánea, ya que se mantienen en vigencia desde la década del '90. Por ese motivo, una reciente noticia que los artistas les dieron a sus fans tuvo mucha repercusión en las redes sociales, ya que involucró a otro famoso exponente del género.

El grupo conformado por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel en la actualidad volvió al ruedo hace algunos años, después de un tiempo de receso. Desde ese momento, no dejan de llenar los teatros y estadios en los que se presentan y de lanzar nuevo material; en ese sentido, hace horas anunciaron el lanzamiento de una nueva canción junto a Raly Barrionuevo.

Los músicos compartieron a través de su cuenta de Instagram un fragmento de un video que subieron completo a YouTube, de un encuentro que tuvieron con Barrionuevo en un almuerzo en el que cantaron el clásico La Telesita. "Se armó la mesa con Raly. Corré a nuestro canal de YouTube para verlo completo. Disponible hoy", escribieron en el pie de foto de la publicación.

Por supuesto que los fanáticos de Los Nocheros se mostraron felices en las redes por el posteo de sus ídolos y escribieron mensajes como: "Feliz día de la tradición! Nocheros Orgullo Argentino", "Impresionantes, grosos. Muy buen bandoneón" y "Qué tipazos".