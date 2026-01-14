Sorpresa en el folklore por el anuncio del Chaqueño Palavecino antes del Jesús María: "28 años tiene"

Sorpresa por el anuncio del Chaqueño Palavecino.

A pocos días de su debut en el Jesús María, fecha que logró el primer sold out de la temporada en el Festival, El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus seguidores y fanáticos al hacer un importante anuncio: grabó una versión en cuarteto de su clásico Amor salvaje, un hit del folklore y de su repertorio. El cantor publicó un video en sus redes sociales oficiales para dar la noticia a sus seguidores.

Aunque ya de por sí esta novedad generó gran revuelo, el músico salteño no lo hizo solo, sino que se reunió con una de las bandas más influyentes del ritmo cordobés para poder lanzar esta versión tan especial. El Chaqueño Palavecino se mostró junto a Neno Aguirre, de la banda Dale Q Va, y anunció una colaboración artística que ya había adelantado en el Festival del Pan Casero. "El placer que tengo de grabar esta canción, este hitazo de la canción popular con El Chaqueño Palavecino. Espero que lo disfruten", sostuvo uno de los cantantes de Dale Q Va.

Sobre la canción, El Chaqueño sostuvo: "28 años tiene de nacimiento este tema así que ahora lo trasladamos acá en dos versiones. Escúchenlo". Aunque no anuncian que se trata de Amor salvaje, el folklorista ya lo había anticipado días atrás en una entrevista. La canción saldrá a la luz el próximo miércoles 28 de enero.

Cuándo será el show de El Chaqueño Palavecino en Jesús María

El Chaqueño Palavecino se presentará en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María el viernes 16 de enero. En la misma noche tocarán El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.