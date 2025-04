Raúl Lavié emocionó al mundo del tango por lo que dijo a sus 87 años: "El tiempo"

Raúl Lavié emocionó al ambiente del tango por lo que expuso en sus redes sociales.

Raúl Lavié es una de las voces icónicas del mundo del tango en Argentina y continúa con una intensa vorágine de actividades con la música en este 2025. En este sentido, el cantante utilizó sus redes sociales y emocionó a colegas y fanáticos por lo que comunicó en su cuenta de Instagram a sus 87 años.

Son muchos los artistas argentinos que trascendieron con sus canciones y sus voces particulares y es el caso de Raúl Lavié. "El Negro" tiene un gran recorrido en el ambiente de la música y le hace frente al paso del tiempo, ya que con 87 años, sigue con una intensa agenda cargada de recitales en distintos escenarios.

Raúl Lavié viene teniendo una intensa agenda durante este 2025.

En este marco, Lavié anunció un show para el próximo 19 de abril con una reflexión que emocionó a muchas personas. "Cada vez que subo al escenario del Palacio Paz, siento que el tiempo se detiene. Las luces, la historia del lugar y el sonido inconfundible del bandoneón nos envuelven en una noche que no se olvida fácilmente", expresó en primera instancia.

"Este mes tengo el honor de ser parte de Tango Hora Cero, un homenaje sentido a Astor Piazzolla, junto a músicos y bailarines extraordinarios. Entre ellos, Pipi Piazzolla y grandes campeones del tango que dejan todo en cada presentación", anunció Raúl. "Si aún no viviste esta experiencia, te invito a hacerlo. El sábado 19 de abril nos volvemos a encontrar ahí… y prometo una velada llena de emoción, música y tango del bueno", concluyó el cantante en lo que fue una mezcla de información y pasión por este género tradicional de la Argentina.

Raúl Lavié y una revelación que sorprende al tango argentino: "Desde chico tuve esa fascinación"

Raúl Lavié es uno de los grandes intérpretes que tiene la música en Argentina. Con su voz, logró posicionarse como uno de los mejores cantantes de tango. No sólo en su país, sino en diferentes territorios que comprenden el planisferio. Es por esta situación que, de manera inesperada, sorprendió a todos con una revelación: "Desde chico tenía esa fascinación".

Más allá de su carrera artística y de brillar tanto en la música como en la ficción argentina, Raúl Lavié reconoció otra de sus pasiones. La misma la lleva consigo desde pequeño, reconociendo que a sus 12 años llevaba adelante esta práctica después de trabajar.

En efecto, la pasión de Raúl Lavié más allá de la música es el estudio y la lectura sobre geografía e historia: "Me gusta estudiar. Saber de la influencia de la población negra en la formación del tango. Hay muchas palabras que aún se usan en nuestro léxico, como 'mucama', 'rayuela', la misma 'tango'. Y de paso que saqué ese tema, recomiendo el libro Buenos Aires negra, de Daniel Schávelzon. Siempre he sido un gran lector de nuestra historia. No es solamente salir y cantar un tango"

"A los 12 años, a la tarde iba al colegio después de trabajar y me metía en la biblioteca y estudiaba con las enciclopedias; desde chico tuve esa fascinación por la historia y la geografía. De economía no entiendo nada. Pero los libros fueron fundamentales para mí. Eso me permitió adquirir un léxico importante, con muchas más palabras quelas que se utilizan ahora normalmente, y poder expresarme y escribir cosas inclusive. Eso debe perdurar también en aquellos que se van a dedicar a la música, al canto o a cualquiera de las expresiones artísticas. Hay que buscar las bases, de dónde venimos, por eso mi espectáculo se llama Raíces", aseguró Raúl Lavié.