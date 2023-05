Luis Miguel en Argentina: cuándo es la preventa y precio de las entradas

El cantante mexicano confirmó las fechas de los conciertos que serán en el Movistar Arena.

Luis Miguel confirmó su presencia en Argentina con tres fechas durante el mes de agosto que tendrán lugar en el Movistar Arena y ya se anunció cuándo será la preventa exclusiva de localidades para ver a "El Sol" de México en su nueva visita al país. La fecha y el horario para sacar las entradas con anticipación y no quedarse afuera del Luis Miguel Tour 2023.

El 4 de mayo a las 10 de la mañana comenzará una preventa exclusiva con la tarjeta Santander American Express. Finalizada la preventa, se pondrán a la venta las entradas para todo público para las 3 fechas en las que se presentará Luis Miguel en Buenos Aires, las noches del 3, 4 y 6 de agosto. Los precios aún no fueron publicados. "¡La espera ha terminado!", indica el comunicado de prensa con el que Luis Miguel dio por iniciada su esperada gira que también lo llevará por México, Chile y Estados Unidos, ofreciendo un total de 43 conciertos.

También, está gira significará el comienzo de una nueva etapa en la carrera musical de Luis Miguel, dado que lanzará un nuevo álbum que marcará su regreso al pop, por fuera de las baladas y de la música regional mexicana. Su último material nuevo fue presentado en 2017 y estuvo enmarcado en el género mariachi.

El astro mexicano no visitaba Argentina desde su última gira en marzo de 2019, México por siempre, que fue premiada por los premios Billboard como "Gira del Año" y que tuvo al cantante dando dobles recitales en el Orfeo Superdomo de Córdoba y el Campo Argentino de Polo. Luis Miguel vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, tiene certificados múltiples de discos de Oro, Platino y Diamante, ganó 6 premios Grammy y 6 Grammy Latino y fue el primer artista Latino en ser distinguido con su estrella en el paseo de la fama en Hollywood.

El calvario de Diego Boneta luego de encarnar a Luis Miguel

En diálogo con el podcast del influencer Roberto Martínez, el actor y cantante mexicano Diego Boneta reveló cuál fue el momento de estallido emocional que lo obligó a buscar ayuda para soltar al personaje que encarnó durante tres temporadas. "Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo, fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego... terapia para volver a mí", aseguró Boneta.

"Yo no soy un actor de método. Actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje… Eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada, pero yo no lo hice conscientemente, yo no dije: ‘Voy a ser Luis Miguel y todos díganme 'Micky' por estos seis meses", sumó el actor que sorprendió a todos por su increíble parecido físico con Luis Miguel.

Por último, Boneta sostuvo que pudo emprender un camino de sanación luego de conseguir a un profesional que lo trate. "Sí fue como todo un proceso de meses después de como: ‘A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’. Terapia como para volver a mí", detalló.