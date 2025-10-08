Lucas Blanco: el DJ argentino que exporta talento y conquista la escena global

Lucas Blanco es más que un DJ y productor; es un embajador del sonido electrónico argentino que ha logrado cruzar fronteras con un tech-house que tiene identidad propia. Con una trayectoria labrada a pura constancia y buen gusto, se consolidó como una de las figuras más sólidas de la escena nacional, con una inminente proyección global. Desde sus inicios en las cabinas más icónicas de Buenos Aires, Blanco siempre entendió la música electrónica como un lenguaje universal, al que le aporta un sello distintivo.

Este mes de octubre marca un hito significativo en su carrera con el lanzamiento de su nuevo single. Esta producción verá la luz bajo el prestigioso sello Latin House Gang, fundado por el mexicano Michael BM. Esta colaboración lo vincula directamente con referentes mundiales del género, reafirmando la vigencia de su propuesta en los charts y playlists más influyentes del circuito electrónico.

Pero su actividad no se detiene en el estudio: también vibrará en las pistas locales. Lucas Blanco se presentará en Milvidas, uno de los clubes más prestigiosos de CABA, y formará parte del line-up del festival El Calentón, compartiendo escenario con artistas internacionales.

De giras épicas a la organización de eventos

El camino de Blanco es una ruta internacional: ya llevó su música a escenarios de España, Canadá, Brasil, Colombia y Paraguay, además de recorrer toda Argentina y ser residente en clubes porteños emblemáticos como Crobar, The Bow, Pacha y Palacio Alsina. Su habilidad en la producción es innegable, dejando su huella con tracks como Good Enough (Musical Freedom / Spinnin’ Records), que consiguió el apoyo de gigantes como Tiësto y David Guetta. Su nombre compartió carteles con figuras como Steve Aoki, Chuckie, Cedric Gervais y Andrea Oliva, consolidándose como parte de esa generación de DJs argentinos que llevan su sonido al mundo.

Mirando hacia el futuro, el cierre de 2025 lo encontrará expandiendo su alcance regional con un importante debut en Chile, con fechas ya confirmadas en Santiago y otras ciudades.

Además de su rol como artista, Lucas Blanco también es un motor de la escena local: como productor de Vanguard Entertainment, estará a cargo de la organización del festival "Now Here" by Paco Osuna el próximo 13 de diciembre en Moscu Buenos Aires, junto a un line up demoledor que promete ser imperdible para los amantes de la música electrónica.

Si algo lo distingue, es su intuición para leer la pista y convertir cada set en un viaje inolvidable. Lucas Blanco no sigue tendencias: las transforma. Su música busca generar conexión, emoción y momentos que perduren mucho después de la última canción. Lucas Blanco es la prueba de que el talento argentino sigue marcando el ritmo en el mapa global.