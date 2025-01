"Llena": Soledad Pastorutti se animó y contó lo que le pasó en pleno escenario

La Sole reveló lo que vivió en un reciente show.

Soledad Pastorutti causó sorpresa en sus fans al compartir un posteo de Instagram con una revelación sobre lo que vivió en su más reciente concierto. La arequitense se encuentra en medio de su gira de verano y sus últimas publicaciones de redes son dedicadas a su aparición en los escenarios de los diferentes festivales.

La artista que tiene hits como Tren del Cielo y El Bahiano pasó por El Encuentro de las Naciones en Junín, Mendoza, y en su último posteo reveló lo que vivió en ese encuentro. Como en cada recital que da en festivales, la cantante santafesina llevó el clima de fiesta al público cuyano y puso a bailar a las decenas de miles de personas que disfrutaron de su show.

"Noche multitudinaria y llena de emociones. El Encuentro de las Naciones de Junín será inolvidable para mi! Gracias Mendoza por el cariño que siempre me brindan", escribió Pastorutti en el pie de foto de su publicación, en la que se pudieron ver imágenes de los momentos que vivió en el show. Y cerró: "Nos vemos en San Rafael el 26 de enero en la Repetición Fiesta Departamental de la Vendimia".

Raly Barrionuevo, invitado de La Sole en Jesús María 2025

La Sole convocó a Raly Barrionuevo, con quien cantó la clásica y popular zamba Luna Cautiva, ante las decenas de miles de espectadores emocionados. "Qué noche increíble vivimos ayer en el Festival de Jesús María!!! La música nos unió en un abrazo gigante que me llevo en el corazón. Gracias a dos artistas que admiro y respeto profundamente: Eugenia Quevedo y Raly Barrionuevo", escribió la Sole en Instagram. Y cerró: "La noche fue aún más especial con la presencia de ustedes! Y a todos los que estuvieron, gracias por la energía!".

La Sole, en vivo.

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

Soledad Pastorutti, sobre sus primeros años de trayectoria

“En los primeros diez años de mi carrera no me cayó nunca la ficha de lo que era porque fue trabajar y trabajar. Estaba inmersa como en un huracán donde ves que todo giraba a tu alrededor”, describió Soledad Pastorutti, en una nota con Dante Gebel. Luego, la cantante de Arequito detalló: “Empecé con 14 años, después subí a Cosquín y primer disco que comenzó a vender mucho, un millón de copias. El segundo disco pasó lo mismo. Competía en Argentina en ventas de disco con “El romance” de Luis Miguel. Era una cosa de locos, de no poder creer”.