Sorpresa en el folklore por la aparición de un imitador de "La Sole": qué dijo la cantante

Apareció un imitador de "La Sole" que revolea trapos: qué dijo la cantante.

Soledad Pastorutti sorprendió al folklore al compartir un video de "su imitador" y obtuvo cientos de reacciones divertidas de sus seguidores. La reacción de la cantante cuando le acercaron el video con las pruebas de la imitación.

En tono divertido, "La Sole" compartió un video en su cuenta de TikTok -que también replicó en Instagram- en el que se ve a un caniche revoleando un trapo al ritmo de A Don Ata, uno de los himnos de la folklorista. Con mucho humor, la cantante de Arequito compartió el video del perrito y celebró a su creadora, que comparó la situación del can con el icónico revoleo del poncho de "La Sole".

Según indican en diversas publicaciones, la historia del revoleo de ponchos de "La Sole" se remonta a un recital en Gálvez, cuando la cantante vio a un hombre revoleando su campera cuando ella cantaba. Imitando su gesto, Soledad tomó el poncho que tenía sobre su hombro y comenzó a revolearlo, provocando un estallido de euforia entra la gente que había asistido al show.

Soledad Pastorutti sorprendió al folklore por lo que hizo en la intimidad de su casa: "Bonito"

Soledad Pastorutti es una cantante de folklore que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y suele compartir allí gran parte de su cotidianeidad. En ese sentido, la artista subió a una de sus historias un video donde se mostró en la intimidad de su casa, junto a los suyos.

La intérprete de canciones como Entre a mi Pago sin Golpear y Adonde Vayas siempre destacó cuán importante es para ella la familia y, de hecho, desde que fue madre se fue a vivir a su pueblo natal, Arequito, para que sus hijas puedan crecer en un ambiente tranquilo y cerca del resto de los suyos. De esa manera, la artista compartió en su publicación en cuestión un video donde se la ve junto a sus hijas y sobrinos protagonizando un cálido momento navideño.

La esposa de Jeremías Audoglio, también oriundo del pequeño pueblo ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe, armó el arbolito de Navidad junto a su hija menor, Regina, y Pascual y Salvador, los hijos de su hermana Natalia, quien fue madre varios años después de La Sole. "Nos está quedando bonito este árbol de Navidad, nos está quedando hermoso", pronunció uno de los niños, eufórico por el momento que vivía.

La emoción de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock. En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró Soledad, en diálogo con El Planeta Urbano.