Living Colour celebra su aniversario 40 en el C Art Media: cuándo será

Living Colour en vivo.

Living Colour regresa a Buenos Aires con una poderosa celebración de cuatro décadas de música revolucionaria, conciencia social e innovación artística. El show será el 24 de febrero en el C Art Media (Av. Corrientes 6271) en lo que será una cita imperdible con una de las bandas más influyentes del rock moderno.

La gira traerá latinoamericana comenzará el 22 de febrero en Mendoza (Argentina) y continuará por Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Santiago. Cada show celebrará el legado de la banda y mostrará su evolución a lo largo de 40 años de creatividad audaz y sonido innovador.

La formación actual incluye a Corey Glover (voz), Vernon Reid (guitarra), Will Calhoun (batería) y Doug Wimbish (bajo). Juntos, continúan redefiniendo lo que una banda de rock puede ser, tanto musical como culturalmente. Formada en Nueva York en 1984 por el guitarrista Vernon Reid, Living Colour ganó rápidamente un lugar en la escena por su mezcla única de rock, metal, funk, jazz, punk y hip-hop. El salto global de la banda llegó cuando Mick Jagger los descubrió y apoyó al inicio de su carrera, incluso invitándolos a abrir los shows de The Rolling Stones, un momento clave que impulsó su éxito mundial.

La historia de Living Colour

Living Colour alcanzó reconocimiento mundial con su álbum debut Vivid (1988), que incluye el himno ganador del Grammy “Cult of Personality”, una canción que sigue siendo una declaración atemporal de identidad y resistencia.

Su segundo álbum, Time’s Up (1990), también ganó un Grammy y consolidó su reputación por combinar potencia musical con letras provocadoras. Trabajos posteriores como Stain (1993), Collideøscope (2003), The Chair in the Doorway (2009) y Shade (2017) mantuvieron a la banda vigente, creativa e intransigente.