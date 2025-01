Las 5 mejores canciones de la historia, según la Inteligencia Artificial

Las 5 mejores canciones de la historia, según la IA.

Las consultas y preguntas a los asistentes de Inteligencia artificial van desde situaciones a resolver en la vida cotidiana hasta análisis muy profundos sobre diversos temas vinculados a la historia y el arte. Por eso, una de las respuestas que más llamó la atención de los usuarios de Meta AI fue el podio que armó con “las mejores canciones de todos los tiempos”.

Sin dudas, la respuesta de la Inteligencia Artificial de Meta podría generar polémica entre los amantes de la música y los especializados en esa área del arte. Pero al resumir toda la disciplina en cinco composiciones, puso a una misma banda en dos ubicaciones. Además, hay un artista que fue incluido con su agrupación y como solista en otro escalón.

Como era de esperarse, lista favorita del asistente virtual dividió las opiniones y las críticas entre quienes lo aprueban, porque hay quienes no están para nada de acuerdo con los resultados. Definir cuál es la canción que está por encima de otra es una tarea complicada, ya que se trata de una cuestión completamente subjetiva.

Sin embargo, hay algunas canciones del listado se destacan a lo largo de las décadas debido a su número de reproducciones, su influencia cultural e histórica. Según argumentó la IA de Meta sobre su lista de canciones, se trata de aquellas que "han tenido un impacto significativo en la música y la cultura popular".

La lista de mejores canciones de la historia, según la Inteligencia artificial

1. "Hey Jude" de The Beatles (1968): Esta canción, famosa por su mensaje de esperanza y su icónico "na-na-na" al final, ha sido un éxito mundial hasta la actualidad.

2. "Bohemian Rhapsody" de Queen (1975): Una verdadera obra maestra del rock, conocida por su estructura compleja y su impresionante vocalización de Freddie Mercury.

3."Imagine" de John Lennon (1971): Un himno a la paz y la unidad, que se caracteriza por un mensaje poderoso y una melodía inolvidable que no pierde vigencia.

4."Stairway to Heaven" de Led Zeppelin (1971): Considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, destacada por su guitarra acústica y su letra poética.

5. "We Are the Champions" de Queen (1977): Un tema de inspiración deportiva y un clásico del rock, que se reconoce por su coro vibrante y su poderosa guitarra.

En su respuesta, la IA mencionó que varias publicaciones y organizaciones han creado sus propias listas de canciones más influyentes y apuntó que en todas ellas se ubican las creaciones mencionadas anteriormente. Los otros rankings destacados por la Inteligencia artificial son las siguientes: