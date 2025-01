Lágrimas en el folklore por el último show de Leo Dan en el Festival de Jesús María

Los amantes del folklore recuerdan con emoción el último show que brindó Leo Dan en el Festival de Jesús María.

El mundo de la música latinoamericana y el folklore en particular está de luto por la muerte del cantante y compositor Leopoldo Dante Tevez, más conocido por el público como Leo Dan, quien falleció a sus 82 años este miércoles 1 de enero de 2025. Los miles de seguidores y fans lo recordaron con emoción y los oriundos de Córdoba no dejaron pasar la oportunidad para rememorar su último show en el Festival de Jesús María.

“Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito”, dice el comunicado que los seres queridos del famoso artista publicaron para informar la triste noticia en sus redes sociales. “Invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida”, pidieron desde su círculo cercano.

Ante la partida del artista oriundo de Santiago del Estero, rápidamente se vieron diversos mensajes con fotos, videos y sentidos textos para homenajearlo. Entre ellos, se hizo viral el último concierto de Leo Dan en la provincia de Córdoba. Fue en la edición 53 del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, donde el locutor lo presentó como “una de las figuras más importantes del mundo de la música”.

En una entrevista, antes de su última participación en el evento tradicional, el compositor de grandes éxitos habló de su sentido del humor: “Yo me estoy entrenando para ser un comediante que cante canciones de amor. Canciones románticas, divertidas también”. “A mí me gusta que la gente se ría, que disfrute de la vida. Para llorar hay que mirar para atrás nomás”, expresó en diálogo con La Voz, en 2018.

Leo Dan: "Aún no me despedí de la Argentina, tengo ganas de volver"

Por otra parte, debemos apuntar que Leo Dan brindó su última entrevista el pasado 22 de diciembre, en la que aseguró que deseaba regresar a su país natal: "Aún no me despedí de la Argentina, tengo ganas de volver". Con más de 40 millones de discos vendidos, el reconocido cantante vivía en Estados Unidos con su mujer y cuatro hijos.

"Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero creo que ahora voy a hacer un show en Argentina. No puedo adelantar mucho porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado. Pero, la despedida de octubre pasado, no será la última si Dios así lo quiere", había relatado a Radio Rivadavia, el intérprete santiagueño que logró un Grammy como mejor compositor.

De esta manera, en el diálogo con Alejandra Rubio había dejado abierta la posibilidad de una despedida con su público nacional: "Estoy tratando de hacer una canción que les golpee el corazón a todos los santiagueños, a todos los argentinos, porque de eso se trata la vida, de recordar que seguimos vivos". “El adiós a una leyenda”, fue la última gira con la que Leo Dan comenzó a despedirse y llegó a su fin con un imponente concierto en California ante miles de fanáticos en octubre.

Leo Dan visitó al papa Francisco en febrero pasado.

"Seguimos trabajando y planeando cosas. Dios me dio sabiduría y ganas de hacer cosas. Y eso no lo pierdo. Grabo mis ideas en un grabador y después trabajo sobre ellas. A veces me resulta difícil encontrar los grabadores, con esto de los huracanes acá en Miami, cuando viene uno, agarro una bolsita, junto los grabadores y salimos de la casa casi con lo puesto", reveló el músico.

Luego contó: "Mi vínculo con el público es eterno y espero que así siga siendo. Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero hay muchas posibilidades de hacer un show en Argentina". Lamentablemente, ese deseo tan especial quedó trunco en el primer día del 2025.