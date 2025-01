Llora el folklore por el deseo que pidió Leo Dan y no pudo cumplir.

Leo Dan fue uno de los grandes intérpretes que tuvo el folklore y la música en general. No sólo en Argentina, sino en diferentes partes del mundo. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre el santiagueño hizo una despedida en Estados Unidos, bajándose de los escenarios definitivamente, aunque luego cambió de opinión y pidió un deseo que no pudo cumplir.

El pasado 22 de diciembre, entrevistado por Radio Rivadavia, Leo Dan reveló su deseo de poder despedirse de su público argentino. Lamentablemente no podrá cumplirlo, y el dolor de sus seguidores es inmenso.

“Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero creo que ahora voy a hacer un show en Argentina. No puedo adelantar mucho porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado. Pero, la despedida de Octubre pasado, no será la última si Dios así lo quiere”, dijo Leo Dan, tan sólo 10 dias antes de morir.

A su vez, Leo Dan añadió: “Mi vínculo con el público es eterno y espero que así siga siendo. Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero hay muchas posibilidades de hacer un show en Argentina. Ese es mi deseo y, por suerte, el de muchos. No puedo adelantar demasiado porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado, pero las ganas están y eso es lo importante”.

Leo Dan nació en 1942 y murió en 2024 tras realizar una extensa trayectoria musical, en la que cosechó éxitos y el amor de un público que nunca lo abandonó. Ni en Argentina ni en cualquier parte del mundo.

Leo Dan y un legado imborrable en el folklore argentino

El mítico cantante argentino Leo Dan falleció esta mañana a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales, donde expresaron su gratitud por el amor y apoyo recibidos a lo largo de su vida. El compositor nacido en Santiago del Estero publicó más de 70 álbumes y vendió más de 40 millones de copias.

"Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito", publicaron en el Instagram oficial del cantante.

Leo Dan se convirtió en uno de los mayores exponentes de la música romántica en América Latina. Éxitos como “Cómo te extraño mi amor” y “Esa pared” quedaron grabados en el corazón de millones de personas, consolidándolo como un símbolo de la música popular.

En eoctubre había abandonado los escenarios, a los 81 años. El ícono de la música popular nacido en Villa Atamisqui, Santiago del Estero, sorprendió al mundo al anunciar su retiro durante una presentación en Estados Unidos. Este inolvidable intérprete logró conquistar la industria musical iberoamericana desde la década del ´60, durante la época de "la Nueva Ola", dejando un legado de más de mil canciones compuestas y la impresionante cifra de 40 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera.