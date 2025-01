"Vamos a extrañar mucho": la muerte que golpea a La Sole y genera tristeza en el folklore

Soledad Pastorutti compartió el motivo de su angustia con sus seguidores.

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más populares de Argentina, entre otras cosas, por mostrarse siempre muy sensible y real ante la gente. En ese sentido, la celebridad de la música compartió con sus seguidores cómo atraviesa un momento de duelo debido a una muerte que la afecta.

Es sabido que la intérprete de canciones como A Don Ata y Entre a mi Pago sin Golpear es muy fanática de la música que le gusta y por eso se mostró muy conmovida por la partida de un cantante que marcó su vida. Se trata de Leo Dan, el artista santiagueño que perdió su vida el 1 de enero a los 82 años de edad.

La familia del cantante de canciones como Como Te Extraño y Libre, Solterito y sin Nadie no indicó las causas exactas del fallecimiento del artista, pero se sabía que el músico oriundo de la ciudad de Atamisqui lidiaba con complicaciones de salud por diabetes e hipertensión. En ese contexto, Soledad Pastorutti se pronunció a través de sus redes y escribió: "Te vamos a extrañar mucho".

El comunicado oficial sobre la muerte de Leo Dan

"Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito", comenzó el posteo de lo cercanos a Leo Dan. Y sigue: "El día de hoy, 1ero de enero del 2025, invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida. Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor... por siempre".

La Sole, en vivo

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

La Sole enfatizó en las entrevistas que dio a lo largo de su carrera, su vínculo con su abuela Valeria, la mamá de su mamá: la artista tenía una relación muy cercana con ella y hace algunos años decidió dedicarle una canción. Hace pocas horas, la cantante contó en su cuenta de Instagram que su abuela perdió su vida a sus 92 años.

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

La Sole recibió muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".