La divertida anécdota de Spinetta con Alberto Fernández y Pappo

Spinetta eterno: ¿cómo fue su encuentro casual con Alberto Fernández?

Luis Alberto Spinetta murió nueve años atrás, a sus 62 años, a causa de un cáncer de pulmón que se le diagnosticó en julio de 2010, dejando una obra inigualable a la que además de la música debe sumársele la poesía y la pintura. El "Flaco" supo colmar de una elevada concepción estética a cada uno de los pasos que dio desde su nacimiento, el 23 de enero de 1950 en el barrio porteño de Belgrano. Recordamos una divertida anécdota que lo unió al Presidente Alberto Fernández y al músico Pappo.

En una entrevista de abril de 2020 a Página/12 Alberto contó la anécdota sobre el encuentro casual en el tradicional restaurante Pipo, al que había ido a comer con su padre. "Mi padre era Juez de la Cámara del Crimen y le gustaba ir a comer a Pipo, que era un restaurant muy tranquilo, muy típico en Corrientes y Montevideo. Estábamos comiendo y yo veía que mi viejo miraba atrás mío con preocupación", contó Alberto en la entrevista que puede verse en Youtube.

Alberto Fernández, que en el momento del relato tenía 16 años, señaló que al ver la conducta de su padre le preguntó que le ocurría. "Es que allá atrás hay un tipo que es increíble: está comiendo los fideos con la mano", le contestó. El que comía los fideos con la mano no era otro que Pappo, quien almorzaba con Luis Alberto Spinetta y otros músicos. "Me levanté a saludarlos, porque yo los conocía de los recitales. Pappo me dijo 'qué hacés, Alberto' y volví a la mesa", siguió el mandatario, quien le aclaró a su papá que eran sus amigos.

La anécdota continúa en la casa del adolescente Alberto Fernández, en donde fue duramente cuestionado por sus papás en torno a sus amistades: "Me encontré con una especie de tribunal familiar formado por mamá y papá. Mi mamá me dijo: 'Me ha contado papá un episodio increíble. Hijo, ¿con quiénes te estás juntando?".

"Son dos músicos que admiro, son increíbles. Lo cierto es que había una historia que decía que todo el mundo del rock estaba plagada de droga y esa era la preocupación de mis viejos. Cuando ví que la cosa se me iba poniendo complicada les dije: 'ustedes no están dudando de mí, ustedes están dudando de la educación que me dieron. Si hubieran confiado en la educación que me dieron sabrían que jamás me involucraría en esas cosas", cerró Alberto, quien pudo convencer a su mamá y su papá.

Personal y prolí­fico, en 50 años de trayectoria dio forma a una obra que materializó en más de 40 discos, donde sus canciones constituyeron un alegato estético que signó al rock argentino y lo sostuvo como un espacio fértil para la creación. En su tránsito musical, Spinetta también generó bandas como Jade y Los Socios del Desierto desde donde multiplicó un cancionero bello e inspirador. Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012