Emoción en el folklore por el mensaje del Chaqueño Palavecino: “Volver”

La Ciudad de Salta celebró el aniversario de su fundación y el famoso cantor Chaqueño Palavecino aprovechó la oportunidad para saludar a los vecinos de la histórica capital de la provincia desde las redes sociales. “Gracias por ser cuna de mis sueños, y abrigo de mi voz”, resumió el ícono del folklore argentino y subió un video cantando junto a varios músicos locales.

El Chaqueño Palavecino utilizó su perfil de Instagram y escribió: “443 años de Salta, mi tierra querida… Hoy no solo celebro su historia, su gente y su cultura… Hoy le canto con el alma”. Además, remarcó: “Volver a nacer en Salta no es solo una canción, es un deseo profundo de volver a esta tierra cada vez que el destino me lo permita”.

“Ser río, ser monte, ser zamba en alguna peña, o simplemente ser salteño”, completó el famoso músico de folklore y cerró con un agradecimiento particular: “Feliz cumpleaños, Salta. Gracias por ser cuna de mis sueños, y abrigo de mi voz”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de afecto para el cantante y para su tierra natal.

Una seguidora expresó: “Salta, linda por donde la mires, te enamoras de cada rincón. Tuve la oportunidad de conocerla e ir a las peñas quedé enamorada. Feliz cumpleaños Salta querida. Gracias Chaqueño por tus lindas canciones, te amamos”. Y otra fan del folclorista agregó: “Feliz cumple para la tierra de mi madre tierra, amada tierra soñada, tierra de folklore y empanadas. Tan linda que enamora. Siempre te extraño Salta la linda feliz cumpleaños”.

Impacto por el anuncio del Chaqueño Palavecino: "Por primera vez"

El Chaqueño Palavecino prepara un show diferente en un lugar emblemático del rock y urbano, con 4 shows seguidos en el Teatro Vorterix, donde ofrecerá una experiencia única para los espectadores. El anuncio que realizó el artista salteño en sus redes sociales llenó de emoción y alegría a sus fanáticos de todo el país.

De esta manera, el histórico cantante del folklore se presentará los primeros cuatro días de mayo en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, donde festejará los 40 años de una larga carrera llena de éxitos y logros. Las canciones como “Amor Salvaje”, “La Ley y la Trampa”, “Don Amancio”, entre tantos otros grandes éxitos que ya forman parte del cancionero popular argentino, serán parte del espectáculo.

El Chaqueño Palavecino durante un evento solidario de la Policía de Salta

"Este 2025 nos encontramos en una residencia histórica en Teatro Vorterix", escribió el Chaqueño Palavecino en su perfil de Instagram, donde detalló: "Cuatro noches inolvidables, del 1 al 4 de mayo, con toda mi historia sobre el escenario. ¡Los espero para compartir nuestra pasión, nuestras raíces y muchas emociones!".

Como bien indican desde el recinto cultural, los admiradores del histórico músico del folklore podrán "acceder a ver artículos muy preciados del Chaqueño que estarán exhibidos en todas las vitrinas del Teatro". "Una experiencia única para celebrar su trayectoria y conocer su gran historia", agregaron sobre los shows. Las entradas pueden comprarse en la página web de AllAccess.