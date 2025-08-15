El fin de una era: se separó un histórico grupo de folklore

El popular grupo salteño, radicado en Buenos Aires, Los del Portezuelo, anunció el fin de su “proyecto musical” luego de haber grabado varios discos, recorrer el país y cosechar múltiples premios. Desde las redes sociales, el trío compartió un emotivo mensaje para sus seguidores amantes del folklore, quienes se vieron conmocionados ante la noticia: “Llegó a su final”.

"Los del Portezuelo llegó a su final. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo del camino. Nos quedamos con lo mejor de lo vivido. Siempre música", dice el comunicado que publicaron Agustín Day, Francisco Oliver y Diego Cardero, en el perfil de la banda folklórica.

De esta manera, los artistas se despiden tras 15 años de trayectoria, en los que lograron consolidarse como una de las propuestas más destacadas del género en la región y el país. Cabe recordar que hace poco tiempo brindaron un show especial en el Teatro Ópera de Buenos Aires, como broche de una temporada de presentaciones exitosas. Ese show fue estrenado en su canal oficial de YouTube.

Como era de esperarse, en Instagram llovieron reacciones de cariño para los artistas. “Les deseo lo mejor a cada uno, son excelentes personas los tres y se merecen lo mejor. Un gran abrazo”, escribió uno de los comentaristas y otro lamentó: “Estoy de luto. Pero entiendo que todo cumple su ciclo, fueron un gran grupo! Gracias por tanto… Ahora mejor para la nueva etapa de cada uno!”.

“Es una pena, pero estoy seguro que si llego a su fin los LDP es porque era lo mejor para cada uno de ellos, hemos disfrutado de su música y talentos!! El show debe continuar! Y les deseo lo mejor y en especial a mi hijo Francisco que sé de su pasión y talento por la música, por el arte !! Vamos Fran todavía!!!”, escribió Gustavo Oliver.

La premiada trayectoria de Los del Portezuelo en el folklore

Sobre la carrera de Los del Portezuelo debemos mencionar que lanzaron varios discos que fueron bien recibidos y premiados:

"Sólo se trata de vivir" (2011)

"Nosotros" (2012)

"Los del Portezuelo" (2015)

"Desde Adentro" (2020), EP que surgió durante la pandemia y fue nominado como "Mejor Álbum Grupo de Folklore" en los Premios Gardel.

"Kuntur" (2021), disco nominado a "Mejor Álbum Grupo de Folklore Alternativo" en los Gardel.

Además, recibieron el Premio Consagración en el Festival de Baradero (2016).

El legado de identidad y fusión del conjunto quedó marcado desde sus comienzos, cuando lanzaron su primer disco. Luego, fue evolucionando y experimentando hasta convertirse en un referente del folklore contemporáneo mediante la fusión de sonidos tradicionales con estilos modernos.

Los del Portezuelo se convirtieron en un grupo referente del folklore contemporáneo.

El repertorio de Los del Portezuelo incluye tanto piezas propias como clásicos del cancionero popular, siempre reinterpretados con un sello distintivo muy personal. Su primera alineación incluía más integrantes, pero con el tiempo el trío se consolidó como la formación estable: Agustín Day (voz y guitarra), Francisco Oliver (voz y bajo), y Diego Cardero (voz y guitarra).