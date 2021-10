Novedades de la mano de Los Del Portezuelo, Mauro Conforti, wiranda johansen y Rusco junto a Camilú

Los Del Portezuelo presentaron el sencillo "Si no te vuelvo a ver"

La banda salteña de folclore Los Del Portezuelo presentó ayer el sencillo "Si no te vuelvo a ver", segundo corte de difusión de su próximo álbum de estudio, que estará disponible en noviembre próximo y del que ya se había dado a conocer un primer adelanto con el lanzamiento del single "Nada".

Con esta nueva canción, el grupo integrado por Agustín Day, Francisco Oliver y Diego Cardero proponen un retorno a su esencia musical con un ritmo tinku, proveniente del altiplano, mezclado con un sonido contemporáneo.

Los Del Portezuelo, que destacan tanto por sus interpretaciones propias como de versiones de clásicos del cancionero popular, vienen de haber recibido una nominación en los últimos Premios Gardel en la categoría Mejor álbum grupo de folclore y de participar en esa ceremonia con un homenaje a Juan Carlos Saravia realizado junto al legendario Juan Carlos Baglietto.

---

Mauro Conforti y su banda lanzaron el primer volumen de "Esplendor", su quinto álbum de estudio

El cantante Mauro Conforti y su banda, La Vida Marciana, presentaron "Esplendor Vol. I", la primera entrega de su quinto álbum de estudio conformado por cuatro volúmenes conceptuales inspirados en las estaciones del año, comenzando por la primavera de este año y que cerrará con un EP dedicado al invierno de 2022.

En esa línea, este primer disco trae un clima de florecimiento y principio de un nuevo ciclo de vida, con elementos diversos e inesperados en sus canciones como alienígenas ancestrales, películas de Disney, el cineasta Stanley Kubrick e interpretaciones del Tarot.

El próximo corte de difusión llegará el 4 de noviembre con el videoclip -realizado por la cineasta Pilar Condomi- del sencillo "Duerme, Duerme", grabado en colaboración con María Ezquiaga, excantante de la banda Rosal.

---

wiranda johansen volvió con "Derramada", un corte electropop y futurista

La cantante wiranda johansen, quien acaba de anunciar su participación en las ediciones del año que viene de los festivales Lollapalooza y Quilmes Rock, volvió a la escena con el lanzamiento del single "Derramada", de tono electropop y futurista.

Abordando en esta ocasión temas como el amor y el desamor, la hija del reconocido Kevin Johansen -con el que en 2004 colaboró para la canción "Everything Is (Falling Into Place)"- describió en declaraciones a la prensa que ya "venía con inmensas ganas de jugar con otros ritmos y sonoridades".

"Escucho música pop y electrónica, la danza me acompaña diariamente, en casa y en cualquier escenario. 'Derramada' fue una canción única que tiene que ver con mi estado, mi obsesividad, mis ganas de superar, y seguir explorando y hallando algunas de mis verdades", agregó la joven.

---

Rusco se unió con Camilú para el sencillo "Un poco +"

El cantante de pop Rusco lanzó su sencillo "Un poco +", para el que contó con la participación de su colega Camilú y la producción artística de Cachorro López, exbajista de Los Abuelos de la Nada y uno de los productores más importantes de la región.

Presentado junto a un videoclip que la dupla filmó en el barrio porteño de San Telmo bajo la dirección de Guido Adler y Lautaro Espósito, el dulce y romántico single llegó a las plataformas digitales semanas después de que el joven presentara la canción "Las mil y esta noche".

"Desde el minuto uno, todo se dio muy natural con Camilú, y se tradujo en una canción que tiene una vibra y un corazón propio. No nos conocíamos hasta llegar al estudio y creamos algo hermoso", aseguró Rusco de cara a este último lanzamiento.

Con información de Télam