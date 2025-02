Dolor en la música por el problema de salud de Daniel Barenboim: "Padezco la enfermedad"

Daniel Barenboim anunció que tiene Parkinson.

El director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim emitió un comunicado en el que anunció que padece la enfermedad de Parkinson, pero que aún así tratará de seguir con todos sus compromisos profesionales, entre ellos seguir dirigiendo la orquesta del Divan de Oriente y Occidente. Las palabras del artista que conmocionaron a sus seguidores en Argentina y en el mundo.

"Sé que mucha gente se ha preocupado por mi salud y me ha emocionado mucho el apoyo que he recibido en los últimos tres años. Hoy quiero comunicarles que padezco la enfermedad de Parkinson", escribió Barenboim en un comunicado que difundió su fundación en Berlín. "Como he hecho siempre, considero que la orquesta Divan Oriental-Occidental es mi responsabilidad más importante. Para mí es esencial garantizar la estabilidad y el desarrollo de la orquesta a largo plazo", sumó.

Además, recalcó que si no puede actuar, "es porque mi salud no me lo permite" y se mostró dispuesto a tener "un papel activo para garantizar que Divan tenga la oportunidad de trabajar con otros excelentes directores en el futuro". "He estado navegando por esta nueva realidad mía y mi atención se centra en recibir los mejores cuidados disponibles. Agradezco a todos su amabilidad y sus buenos deseos", cerró su comunicado.

Barenboim, de 82 años, tuvo que cancelar en noviembre pasado conciertos en la Staatskapelle -la orquesta de la Staatsoper Unter den Linden de Berlín- debido a su estado de salud. Desde su debut como director de orquesta en 1967 en Londres con la Philharmonia Orchestra, el artista nacido en Buenos Aires y que se mudó a Israel con sus padres en 1952, ha sido solicitado por las principales orquestas del mundo.

Martha Argerich criticó a Milei por los despidos: "El futuro es realmente peligroso"

La consagrada pianista Martha Argerich publicó un comunicado que cuestiona al gobierno nacional de Javier Milei por los despidos y la eliminación de becas para fomentar el desarrollo cultural de la Argentina. En el mensaje advierte que "si el Estado no apoya y contribuye a la cultura, el futuro es realmente peligroso". "Las autoridades del gobierno nacional de mi país decidieron interrumpir las Becas (que debieron comenzar en febrero de este año) y despidieron a esos, y otros profesores de las Orquestas Infantiles. De esta manera están privando a los jóvenes la oportunidad de tener un brillante futuro musical", escribió la pianista.

En el mensaje recordó que ella recibió ayuda del Estado cuando comenzó su carrera. Argerich había sido ayudada por el gobierno de Juan Domingo Perón y hoy es definida por el propio Teatro Colón como “la virtuosa literatura pianística de los siglos XIX y XX”. "Yo misma he recibido el apoyo del Estado Argentino cuando era jovencita, y eso fue fundamental para mi formación y posterior carrera artística. Si el Estado no apoya y contribuye a la cultura, el futuro es realmente peligroso. Lamento profundamente que ahora muchos queden sin esa posibilidad. Sé que también están quitando el apoyo a numerosos espacios de la cultura. Si no se apoya a la cultura, el futuro de los niños y jóvenes, y de todo el pueblo, corre peligro", alertó. Al final de la carta dejó abierta la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei revea la situación: "Confío en que las autoridades vuelvan a pensar en continuar de alguna forma con estos programas".