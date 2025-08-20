Del norte para todo el país: Club 20 llega a La Tangente.

Después de hacer historia en su ciudad natal con una fecha que llenó La Roka, el boliche más grande del norte argentino, Club 20 se prepara para tomar la ruta y desembarcar en Buenos Aires y Córdoba con un show que promete reafirmar su identidad sonora y su lugar en la escena independiente nacional.

El miércoles 15 de octubre tocarán en La Tangente (CABA), y el viernes 17 en Chilli Street Club (Córdoba), con nuevas canciones y una puesta en escena renovada que refleja años de trabajo sostenido y una comunidad que crece alrededor de su música.

Club 20: un antes y un después para la música del norte

Lo que pasó en La Roka no fue un concierto más: más de mil personas coreando cada canción marcaron un hito para la música independiente de Salta. Club 20 demuestra que la escena del norte dejó de ser “emergente” para convertirse en un actor que desafía la centralidad cultural de Buenos Aires, combinando indie, pop, rock y música urbana en una propuesta única.

Desde su formación en 2018, la banda transitó un camino que empezó como proyecto audiovisual y terminó transformándose en una propuesta musical sólida, con visuales impactantes y un sonido que combina irreverencia y cercanía. Con un nombre que parodia al tradicional Club 20 de Febrero, se plantan frente a los símbolos del poder local y proponen otra forma de habitar la cultura: desde el barrio, la fiesta popular y el borde.

Integrada por Maximiliano Montañez (bajo), Pablo Garzón (guitarra) y Piru Mancia (voz y guitarra), la banda lanzó en 2023 su primer disco Feria, con canciones como Transmutar, Prendío y Salirte de la piel. En 2025, estrenaron El Auge, adelanto de su nuevo disco, dejando en claro que su ascenso apenas comienza.